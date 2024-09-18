В качестве альтернативы предлагается предоставлять бдительным гражданам различные льготы, передает Informburo.kz.

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МВД Казахстана предлагает награждать активных граждан за содействие в борьбе с правонарушениями. Норма содержится в законопроекте "О профилактике правонарушений", представленном на публичное обсуждение.

Тех, кто отправит в полицию видеозапись административного правонарушения, предлагается награждать долей от суммы штрафа, который взыщут с нарушителя.

В качестве альтернативы акиматы могут предоставить указанным гражданам различные льготы. Например, это могут быть бесплатный проезд в общественном транспорте или бесплатная парковка.

Впрочем, получатели вознаграждения вправе перенаправить его в благотворительную организацию, указав её в качестве получателя.

Документ находится на публичном обсуждении до 8 октября.