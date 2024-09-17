Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин презентовал в Мажилисе 17 сентября 2024 года проект нового Налогового кодекса. Документом вводится налог на роскошь, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Азамат Амрин отметил, что для реализации задачи по повышенному налогообложению предметов "роскоши" предлагаются:

повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге; дополнительное обложение акцизом в размере 10% легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге; дополнительное обложение акцизом алкогольной продукции стоимостью свыше 500 тыс. тенге/ литр и сигар – свыше 10 тыс. тенге/шт., а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов.

На презентации сказано, что предлагается применение понижающих коэффициентов к налогу на транспортные средства в зависимости от срока эксплуатации: от 10 до 20 лет – 0,7; более 20 лет – 0,5.

- В новом Налоговом кодексе предусмотрена норма по освобождению от индивидуального подоходного налога пенсионных выплат из ЕНПФ, – добавил вице-министр. - Также будет снижена сумма налога для автомобилей старше 10 лет на 30%, старше 20 лет – на 50%.