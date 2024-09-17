Планируется, что бэк-офисы ЦОНа (то есть отделы, которые не оказывают госуслуги населению - «НГ») разместят в административном здании по адресу ул. Майлина 2/2.

Планируется, что в здание департамента юстиции Костанайской области (Майлина, 2/2) переедут бэк-офисы центрального ЦОНа

13 сентября на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты единогласно за это проголосовали. На текущий ремонт здания выделят 120 млн тенге.

Как пояснили «НГ» сегодня, 17 сентября, в пресс-службе НАО ГК «Правительство для граждан», в здание департамента юстиции по Костанайской области переедут архив, управления земельного кадастра и технического обследования.

Сейчас отдела № 1 ЦОН Костаная находится в здании бывшего ресторана "Метрополь" (ул. Тәуелсіздік, 46), принадлежавшего экс-акиму города Ахметбеку Ахметжанову

- Причина переноса бэк-офисов в том, что мы хотим, чтобы они все были в одном здании. Пока что идут переговоры с акиматом. Также с акиматом обсуждается, что центральный ЦОН, который находится по адресу ул. Тәуелсіздік, 46, скорее всего, переедет на ул. Тәуелсіздік, 114, где ранее и был ЦОН, а сейчас находится Центр миграционных услуг, - пояснили в пресс-службе ведомства.

И рассказали, в чем причина переноса центрального ЦОНа:

- Здание по своей инфраструктуре и доступности не отвечает потребностям для оказания качественных госуслуг населению. В частности, не хватает парковочных мест, нет возможности для расширения. Также сама планировка здания не предусматривает возможность обеспечить комфортные условия для людей, в том числе для лиц с особыми потребностями.

Сейчас в здании по ул. Тәуелсіздік, 114 располагается Центр миграционных услуг/ Фото из архива "НГ"

Как сообщили в пресс-службе, более подробная информация станет известна после подписания договора между НАО и акиматом.

Фото Андрея СКИБЫ и Олега ПАКА