Куда исчезли воробьи?
Филипповна
17 сентября 2024, 14:39
По состоянию здоровья я маломобильный человек и окно для меня не просто источник света, но буквально окно в мир. У меня 4-й этаж, вокруг море деревьев, в кронах которых всегда было обилие птиц: воробьи, синицы, сороки, вороны и, конечно, голуби.
С весны стала замечать, что летают только голуби. И вот уже осень, а вездесущих воробьёв так и нет. Не просто нет, а НЕТ совсем.
Живу в Костанае, район ГАИ. Пыталась что-нибудь разузнать об этом, но увы...Может, у кого-то есть внятное объяснение.
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