ДТП произошло сегодня, 16 сентября, на автодороге Торгай-Аркалык. Водитель и двое детей скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир умер в больнице.

- Вечером 16 сентября на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” вблизи поселка Торгай Джангельдинского района произошло дорожно-транспортное происшествие автомобиля Lexus с ГАЗель, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области. - Оба транспорта двигались в попутном направлении в сторону города Аркалыка. По предварительным сведениям 38-летний водитель Lexus совершая обгон не справился управлением и допустил столкновение со вторым авто.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции призывают водителей не игнорировать требования ПДД, в частности соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

Фото пресс-службы ДП