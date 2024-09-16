Трехэтажный дом - на 24 квартиры в чистовой отделке. 13 сентября его показали акиму Костанайской области, который приезжал на встречу с населением. Продажа квартир будет осуществляться через АО «Отбасы банк», в районе - более 1000 его вкладчиков.

Срок реализации этого строительного проекта — с июня 2023 года по октябрь нынешнего. Подрядчик ТОО «Ақжан және біз» справился немного раньше. Кстати, рядом располагается арендный дом в том же исполнении.

В кредитном доме общей площадью 1 529,4 кв. м приобрести можно одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Аким области спросил, во что они обойдутся вкладчикам. Представитель банка рассказала, что однокомнатная будет стоить 6 млн 600 тыс. тенге, двухкомнатная - около 9 млн, трехкомнатная - около 11 млн.

Если жилье приобретает человек, отнесенный к социально уязвимым слоям населения, то ипотечная ставка для него будет 2%, для остальных - 5%. Приблизительная сумма ежемесячных выплат для категории социально уязвимых за однокомнатную квартиру - 36 000 тенге, за двухкомнатную - около 40 000.

- Надо, чтобы кредитное жилье строили не только в городах нашей области, но и в районах, - сказал аким области Кумар АКСАКАЛОВ, - посмотрим на первый опыт. И надо его продвигать.

Фото Галины КАТКОВОЙ