После перерыва, связанного с проведением национальной сборной матчей группового этапа четвертого розыгрыша Лиги наций УЕФА, матчами 20-го тура продолжился чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Пап-Альюн Ндиайе против нападающего «Елимая» Ислама Машукова / Фото instagram.com/fc_elimai

«Тобол» в Семее играл против местного «Елимая», одержавшего в прошлом туре гостевую победу над одним из лидеров чемпионата «Актобе» и поднявшегося на третье место. Костанайцы же в 19-м туре, сыграв вничью на своем поле с «Атырау», опустились на шестую строчку, отставая от «Елимая» на 7 очков.

На поле стадиона «Спартак» с первых минут встречи в составе «Тобола» вышли Стас Покатилов, Альберт Габараев, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович, Еркин Тапалов, Ахмед Эль-Мессауди, Цотне Мосиашвили, Радослав Цонев, Ислам Чесноков, Руй Кошта и Игор Иванович.

«Тобол» в стартовой десятиминутке больше владел мячом, и на 7-й минуте после атаки костанайского клуба по левому флангу Габараев с боковой линии штрафной площади с острого угла попытался сделать заброс к дальней штанге на Эль-Мессауди, но украинский вратарь хозяев Максим Коваль перехватил эту подачу. В ответной атаке семейцы заработали штрафной удар у правой боковой линии за снос Габараевым защитника Михаила Габышева, но его розыгрыш обострения не принес.

Автор первого гола наносит удар по воротам в окружении Пап-Альюна Ндиайе и Альберта Габараев / Фото instagram.com/fc_elimai

А на 10-й минуте, отбив атаку гостей по правому флангу, полузащитник «Семея» Аслан Дарабаев длинным пасом со своей половины поля сделал подачу верхом к штрафной площади «Тобола» на ход российскому нападающему Исламу Машукову, которого опередил Ндиайе, перекрыв ему путь к мячу. Но выбежавший навстречу Покатилов не стал сопровождать летящий мяч буквально два метра до своих владений, а выбил его головой и точно на Машукова, который с ходу пробил по пустым воротам и открыл счет - 1:0. Гол получился весьма курьезным.

Через пять минут «Тобол» мог восстановить равновесие, но при розыгрыше углового удара на левом фланге Иванович после подачи Эль-Мессауди от левой боковой линии штрафной площади пробил в прыжке головой с метра от вратарской площадки прямо в руки голкиперу «Семея». Через три минуты Эль-Мессауди на левом краю отдал пас низом в штрафную площадь хозяев Чеснокову, а тот с острого угла сделал хороший прострел, но к мячу никто не успел.

На исходе получаса игры едва не получилось у бразильского нападающего «Елимая» Рожерио Шины выбежать один на один с вратарем, но на границе штрафной площади ему помешал Габараев, после чего Покатилов в падении забрал мяч.

На 38-й минуте за снос Цонева в десяти метрах от штрафной площади чуть правее центра в ворота хозяев был назначен штрафной удар. Иванович со стандарта пробил в левый верхний угол ворот, но Коваль отбил мяч, а затем его буквально с линии ворот выбил российский защитник «Елимая» Даниил Пенчиков, опередив Габараева. Через минуту после подачи Чеснокова слева в район 11-метровой отметки хорошо сыграл на выходе вратарь хозяев, на мгновение опередив Кошту.

На 44-й минуте на левом краю атаки хозяева грубо остановили Мосиашвили, а после подачи верхом Ивановича со стандарта Чесноков от правого угла вратарской площадки в прыжке пробил головой в ближний нижний угол ворот, но голкипер хозяев был на месте. А перед самым перерывом гости заработали еще один штрафной удар в метре от правого угла штрафной пощади за снос Чеснокова. И мяч после удара со стандарта того же Ивановича попал в перекладину ворот в районе правой «девятки».

Во втором тайме гости продолжили терзать оборону «Елимая», уже через две минуты после возобновления игры заработав штрафной удар у левого угла штрафной площади. Эль-Мессауди быстро разыграл стандарт с Чесноковым, который ворвался в штрафную площадь и отдал мяч к углу вратарской площадки Ивановичу, а тот пяткой сделал передачу Коште, который пробил по воротам с ходу, но его удар заблокировал российский защитник «Елимая» Дмитрий Яшин.

Хозяева ответили первым опасным моментом во втором тайме на 56-й минуте, когда на передачу из центрального круга на правый край штрафной площади гостей откликнулся Шина, но его перед вратарской площадкой оттеснил от мяча Габараев, а Покатилов в падении забрал мяч.

Через минуту в составе «Тобола» Цонева заменил Давид Энен. А еще через минуту «Тобол» заработал штрафной удар, но его длительный розыгрыш завершился ударом Тапалова левее створа ворот. На 73-й минуте удача еще раз отвернулась от Тапалова, когда он после проникающей передачи Эль-Мессауди пробил из района правого угла вратарской площадки в ближний угол, но мяч попал в плечо голкипера. Очень хорошо сыграл на добивании Кошта, с ходу в высоком прыжке пробив головой по мячу с отскоком от газона. Но в этом моменте нигерийский защитник «Елимая» Самюэль Одеоибо подстраховал голкипера и также головой в прыжке выбил мяч, летевший под перекладину.

На 79-минуте Тапалова заменил Александр Зуев, и на 88-й минуте перед розыгрышем углового удара у ворот «Тобола» в составе гостей произошла еще и двойная замена, и вместо Кошты и Ивановича на поле вышли Педро Эуженио и Жаслан Жумашев. А розыгрыш углового удара завершился вторым голом, автором которого стал капитан «Елимая» белорусский полузащитник Никита Корзун, освободившийся от опеки в штрафной площади гостей и головой в касание замкнувший подачу от левого углового флажка Жана Али Пайруза - 2:0.

На четвертой добавленной минуте «Елимай» едва не сделал счет разгромным - после атаки по левому флангу мяч переводом через правый край дошел в центре до вышедшего на замену полузащитника Юрия Перцуха, который пробил низом с линии штрафной площади, но Покатилов в падении поймал мяч слева от себя в самом углу ворот. И тут же «Тоболу» удалось-таки забить ответный гол. Лучший бомбардир команды Чесноков, получив мяч после длинной диагональной передачи Энена от центральной линии с левого фланга, ворвался справа в штрафную площадь, переиграл у ее боковой линии вышедшего на замену защитника Сергея Кейлера, затем обманным движением уложил на газон у ближней штанги Яшина и, находясь на линии вратарской площадки спиной к воротам, пяткой пробил низом мимо Коваля и Одеоибо точно в правый угол - 2:1. Этот гол стал для игрока «Тобола» восьмым в сезоне и вывел его в лидеры среди бомбардиров чемпионата.

«Елимай» в следующую минуту организовал выпад двух вышедших на замену нападающих и Иван Свиридов, получив мяч с левого края от Романа Муртазаева, выбежал по центру один на один с Покатиловым, но голкипер «Тобола» вышел победителем в этой дуэли, в падении отбив мяч. А финальный свисток застал гостей на половине поля соперника с мячом, с которым "Тобол" провел больше 60% игрового времени, но все же проиграл и опустился на седьмую строчку в турнирной таблице.

Одержав четвертую подряд победу, дебютант Премьер-лиги «Елимай», набрав 34 очка после 19-ти игр, обошел пропускавший этот тур «Кайрат». Столько же очков и у «Актобе», разгромившего «Жетысу» со счетом 3:0 и возглавившего турнирную таблицу, имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. На третьем месте идет действующий чемпион «Ордабасы», выигравший дома у «Атырау» со счетом 1:0 и продолжающий лидировать в чемпионате по самому малому количеству потерянных очков. В матче аутсайдеров «Туран» одержал важную победу над «Шахтером» (2:1), от которого оторвался еще на три очка и занимающий предпоследнее место «Женис», переигравший на своем поле «Кайсар» (1:0).

В следующем туре «Тобол» будет принимать на своем поле 22 сентября «Актобе». Начало матча в 19:00.