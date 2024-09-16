Вице-министр культуры и информации РК Евгений КОЧЕТОВ 13 сентября провел встречу с населением. Вопросов из зала было немного. Примечательно, что сразу несколько проблем озвучили депутаты костанайского областного маслихата.

После "Рухани жангыру" хоть...



- Благодаря программе "Рухани жангыру" в Костанайской области были определены сакральные объекты - 10 республиканского и 28 местного значения, - сказала депутат Динара УТЕБАЕВА. - За 2 года мы объездили все эти места и, к сожалению, многие из них находятся в плачевном состоянии. Но они по-прежнему имеют большое историческое значение как для области, так и для страны. Будет ли какая-то программа, которая бы поддерживала благоустройство и популяризацию этих сакральных мест?

Евгений Кочетов предложил разделить этот вопрос - отдельно подумать о благоустройстве и отдельно о реконструкции.

- Если мы говорим о благоустройстве, то сейчас по инициативе президента идет акция "Таза Казахстан", где есть отдельный день, который посвящен сакральным местам, - сказал вице-министр. - Я хорошо помню, что мы оттирали надписи вандалов на Жумбактасе на озере Боровое, убирали поляну Абылай-хана. Поэтому давайте я переговорю с коллегами из областного акимата, я думаю, они поддержат и помогут организовать в рамках акции "Таза Казахстан" благоустройство именно сакральных мест.

С реконструкцией ситуация иная.

- Многие памятники находятся в региональной собственности, поэтому у нас, у министерства, немного связаны руки с точки зрения составления заявок на выделение денег для реконструкции, - пояснил Кочетов. - но мы без проблем отрабатываем с акиматами. У нас есть подведомственная организация - "Казреставрация", которая может и оценку провести, и восстановить сам памятник. Если какие-то сакральные места нуждаются в реконструкции, мы готовы в этом помочь.

Нет даже памятника

Отдельно Утебаева останавилась на памяти нашего земляка Шокана Уалиханова.

- В следующем году знаменитому просветителю и ученому 190 лет, - отметила депутат. - Совсем недавно при поддержке акимата Сарыкольского района мы организовали экспедицию по следам Шокана Уалиханова. Везде, где мы были, от Омска до Семея, память о нем сохранена. В прошлом году в Алтын-Эмеле (национальный парк в области Жетысу - "НГ") были выделены большие деньги на реставрацию музея. А в Костанайской области нет ничего - даже памятника!

По словам Утебаевой, она была после экспедиции на приеме у акима района и акима Костаная. Но их поддержки недостаточно.

- Для строительства музея под открытым небом на родине Уалиханова, в селе Кунтимес Сарыкольского района, средств не хватает. И без поддержки профильного министерства и республиканского бюджета у нас ничего реализовать не получится. Поэтому мне хотелось бы в предверии 190-летнего юбилея заручиться поддержкой министерства.

Евгений Кочетов пообещал подумать над тем, как увековечить память Уалиханова в Костанайской области. Но ничего конкретного о том, как именно это будет сделано, не сказал.

Фото Георгия ГОВОРОВА