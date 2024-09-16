Такое предложение высказала жительница Костаная Юлия ПУТИЕВА на встрече с вице-министром культуры и информации РК Евгением КОЧЕТОВЫМ.

- У меня вопрос о создании или даже строительстве музея искусств в Костанае, - пояснила она. - Потому что этот вопрос, насколько я знаю, поднимался еще в конце 80-х годов прошлого века. Потом было не до того. Сейчас в нашем краеведческом музее и в нашей галерее накоплены большие и очень интересные фонды, которые требуют не только сохранения, но и показа, и продвижения, чтобы молодежь знала наших талантливых земляков. Это сохранение истории, это воспитание патриотизма. Дело в том, что это не совсем компетенция краеведческого музея. Поэтому нам нужен именно музей изобразительных искусств, такие есть в Караганде, Павлодаре и Петропавловске. Хорошо бы, чтобы и Костанай от них не отставал.

Евгений Кочетов за детальным ответом предложил обратиться в управление культуры Костанайской области. И предположил, что в следующем году в Костанае появится место для выставки картин.

- Насколько я знаю от своих коллег, в начале следующего года будет реализован проект, где появится в том числе выставочное пространство для всех работ, которые хранятся в галерее. Это будет в первой половине 2025 года точно, - сказал вице-министр. - Будет ли это называться галереей, посмотрим. Но по смыслу и по содержанию он будет точно таким. Это будет место, где молодежь и не только могли бы прийти и познакомиться с культурным наследием Костанайской области. Думаю, мои коллеги из управления культуры скажут более детально. Но легкую интригу я убираю - они работают над этим.

Кочетов отметил, что власти работают над "созданием большого креативного хаба", куда смогут направить финансовые и административные ресурсы, чтобы сделать "все на хорошем уровне".

- Я когда вчера встречался с костанайскими художниками, там в основном взрослое поколение, видно как они радеют за свой город. Мы про это знаем и работаем над этим, - сказал вице-министр.

Фото Георгия ГОВОРОВА