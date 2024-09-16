Чтобы сделать это, она подделала заявление о приеме на работу в школу в качестве уборщицы от имени своей знакомой и забирала у нее перечисленную заработную плату. Уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ст.190 ч.3 п.2 УК РК) на днях рассмотрел Житикаринский районный суд.

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- Суд установил, что подсудимая А., работая на должности директора сельской школы Житикаринского района, в августе 2022 года встретилась со своей знакомой Б. и, не посвящая её в свой преступный план, попросила ее предоставить реквизиты своего банковского счета для перечисления денежных средств, которые в дальнейшем намерена использовать якобы для нужд школы, на что Б. согласилась, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. - Позже А., собственноручно от имени Б. изготовила заведомо ложное заявление о приеме на работу в школу в качестве уборщика служебных помещений, подписала подложный трудовой договор, а также вынесла заведомо ложный приказ о принятии Б. на работу.

В итоге на основании составленных и утвержденных заведомо подложных табелей учёта рабочего времени с сентября 2022 года по январь 2024 года женщина похитила бюджетные деньги в размере 1 995 000 тенге.

В суде бывшая директор свою вину полностью признала и заключила с прокурором процессуальное соглашение. Согласно сделке о признании вины, гособвинитель ходатайствовал о вынесении приговора в виде штрафа в 10-кратном размере.

- При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, добровольное возмещение имущественного ущерба, признание вины и чистосердечное раскаяние, - говорится в сообщении суда. – А. назначено наказание в виде штрафа в размере десятикратного размера похищенного имущества, что составляет 19 950 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор еще не вступил в законную силу.