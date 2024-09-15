Возгорание произошло сегодня, 15 сентября, в доме №55 по ул. Карбышева. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, огонь появился на одном из балконов на втором этаже.

- В результате пожара огонь охватил балконы вышерасположенных квартир на третьем и четвертом этажах, - сообщили в ведомстве. - Силами спасателей ДЧС Костанайской области из задымленного помещения по лестничному маршу эвакуированы 8 человек, в том числе 3 детей.

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания выясняют, назначено пожарно-техническое исследование.