Ошибка вратаря сборной Казахстана вывела "Елимай" в лидеры КПЛ
15 сентября 2024, 19:05 | Спорт
В матче 20-го тура чемпионата Казахстана "Елимай" принял на своем поле костанайский "Тобола", передают Vesti.kz.
©ФК "Елимай"
Команде Андрея Карповича удалось выйти вперед в первом тайме. Российский нападающий Ислам Машуков на 11-й минуте распечатал ворота Стаса Покатилова, который неудачно вышел из своей штрафной и скинул мяч прямо на форварда "Елимая".
На 89-й минуте команда Карповича забила второй мяч - отличился хавбек сборной Беларуси Никита Корзун. Таким образом "Елимай" одержал победу над "Тоболом" со счетом 2:0.
"Елимай" благодаря этому успеху вышел на первое место в чемпионате Казахстана, на данный момент у семейского клуба 34 очка после 19 матчей. "Тобол" - на 6-м месте.
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