В матче 20-го тура чемпионата Казахстана "Елимай" принял на своем поле костанайский "Тобола", передают Vesti.kz.

©ФК "Елимай"

Команде Андрея Карповича удалось выйти вперед в первом тайме. Российский нападающий Ислам Машуков на 11-й минуте распечатал ворота Стаса Покатилова, который неудачно вышел из своей штрафной и скинул мяч прямо на форварда "Елимая".

На 89-й минуте команда Карповича забила второй мяч - отличился хавбек сборной Беларуси Никита Корзун. Таким образом "Елимай" одержал победу над "Тоболом" со счетом 2:0.

"Елимай" благодаря этому успеху вышел на первое место в чемпионате Казахстана, на данный момент у семейского клуба 34 очка после 19 матчей. "Тобол" - на 6-м месте.