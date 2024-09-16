Как продлить ЭЦП в 2024 году: пошаговая инструкция
Электронная цифровая подпись необходима при получении разных госуслуг удалённо. К примеру, с помощью ЭЦП можно получить медицинскую справку или же принять участие в госзакупках. Важно помнить, что ЭЦП содержит конфиденциальные данные пользователя, поэтому её нужно ежегодно продлевать. Это даёт гарантию того, что сертификат будет доступен только владельцу и не попадёт в чужие руки. Продлить ЭЦП можно как онлайн из дома, так и в ЦОНе, сообщает Informburo.kz.
Иллюстративное фото с сайта uralskweek.kz
Продлить или перевыпустить ЭЦП можно в нескольких случаях:
- Если истёк срок действия ЭЦП.
- Если данные ЭЦП скомпрометированы. К примеру, если ключом могли воспользоваться посторонние лица, необходимо аннулировать старый и выпустить новый.
- В случае изменения данных. Например, если пользователь собирается сменить адрес электронной почты, указанный в ЭЦП.
Если изначально ключ был получен удалённо, необходимо пройти процедуру получения ключа ЭЦП заново. Для этого нужно выполнить следующие шаги:
- Зайти в раздел "Сервисы" на портале egov.kz.
- Выбрать раздел "Получение ЭЦП удалённо".
- Нажать "Заказать услугу онлайн" и выбрать "Физическое лицо" или "Юридическое лицо".
- Ввести ИИН или БИН.
- Подтвердить номер телефона.
- Пройти процедуру идентификации через веб-камеру.
- Выбрать папку для хранения нового ключа ЭЦП.
- Создать и установить пароль для защиты ключа.
Если же ключ был получен через ЦОН, его можно продлить онлайн через личный кабинет Национального удостоверяющего центра РК (НУЦ РК). В таком случае продлить их можно в любое время и не зависеть от работы операторов или портала Egov. Срок действия ключей НУЦ РК составляет один год для файловых систем и три года для носителей ключевой информации (удостоверение личности, Kaztoken, eToken, аKey, jaCarta). Чтобы продлить ключ ЭЦП, нужно выполнить следующие действия:
- Зайти на сайт НУЦ РК. Перейти по адресу pki.gov.kz и войти в личный кабинет.
- Запустить NCALayer. Необходимо заранее установить и открыть программу для работы с ключами. Подробную инструкцию по установке NCALayer можно найти на сайте.
- Авторизироваться. Выбрать файл действующего ключа на компьютере. В поле "Путь к хранилищу ключей" указать расположение папки с ключом, а затем выбрать ключ авторизации входа AUTH_RSA и нажать "Войти". Указать пароль для входа.
- Нажать на "Обновить список ключей". Если пароль введён правильно, нажать "Подписать".
- Перевыпустить ключи. На главной странице личного кабинета нужно выбрать пункт "Перевыпуск ключей ЭЦП".
- Указать ключ подписи заявки. Для физических лиц или ИП ключ подписи – файл RSA. Для юридических ключ подписи – GOST.
- Перейти к подаче заявки на перевыпуск ЭЦП. Затем нужно принять пользовательское соглашение. Необходимо заполнить поле электронного адреса и указать расположение файлов нового ЭЦП. Для удобства можно создать новую папку с указанием даты окончания срока действия ключа.
- Подписать заявку. После заполнения полей нужно нажать на "Подать заявку". Затем нужно подтвердить согласие на выпуск и указать пароль от действующего ключа. В окне проверки статуса заявки необходимо нажать "Обновить". В процессе пользователю будет предложено создать пароль для новых ключей.
- Загрузить новые ключи. После завершения процесса новые файлы ЭЦП появятся в папке. В папке ЭЦП появятся файлы AUTH_RSA и RSA для физических лиц или ИП, и файлы AUTH_RSA и GOST – для юридических лиц.
Если возникли сложности с перевыпуском ключей или продлением через личный кабинет НУЦ РК, можно обратиться за помощью в ЦОН. Чтобы продлить ЭЦП через ЦОН, нужно принести с собой удостоверение личности и смартфон. Если интересы заявителя представляет другой человек, нужна нотариально заверенная доверенность. Она должна подтверждать право подавать и подписывать документы от имени заявителя.
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