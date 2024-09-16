Электронная цифровая подпись необходима при получении разных госуслуг удалённо. К примеру, с помощью ЭЦП можно получить медицинскую справку или же принять участие в госзакупках. Важно помнить, что ЭЦП содержит конфиденциальные данные пользователя, поэтому её нужно ежегодно продлевать. Это даёт гарантию того, что сертификат будет доступен только владельцу и не попадёт в чужие руки. Продлить ЭЦП можно как онлайн из дома, так и в ЦОНе, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото с сайта uralskweek.kz

Продлить или перевыпустить ЭЦП можно в нескольких случаях:

Если истёк срок действия ЭЦП.

Если данные ЭЦП скомпрометированы. К примеру, если ключом могли воспользоваться посторонние лица, необходимо аннулировать старый и выпустить новый.

В случае изменения данных. Например, если пользователь собирается сменить адрес электронной почты, указанный в ЭЦП.

Если изначально ключ был получен удалённо, необходимо пройти процедуру получения ключа ЭЦП заново. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Зайти в раздел "Сервисы" на портале egov.kz. Выбрать раздел "Получение ЭЦП удалённо". Нажать "Заказать услугу онлайн" и выбрать "Физическое лицо" или "Юридическое лицо". Ввести ИИН или БИН. Подтвердить номер телефона. Пройти процедуру идентификации через веб-камеру. Выбрать папку для хранения нового ключа ЭЦП. Создать и установить пароль для защиты ключа.

Если же ключ был получен через ЦОН, его можно продлить онлайн через личный кабинет Национального удостоверяющего центра РК (НУЦ РК). В таком случае продлить их можно в любое время и не зависеть от работы операторов или портала Egov. Срок действия ключей НУЦ РК составляет один год для файловых систем и три года для носителей ключевой информации (удостоверение личности, Kaztoken, eToken, аKey, jaCarta). Чтобы продлить ключ ЭЦП, нужно выполнить следующие действия:

Зайти на сайт НУЦ РК. Перейти по адресу pki.gov.kz и войти в личный кабинет. Запустить NCALayer. Необходимо заранее установить и открыть программу для работы с ключами. Подробную инструкцию по установке NCALayer можно найти на сайте. Авторизироваться. Выбрать файл действующего ключа на компьютере. В поле "Путь к хранилищу ключей" указать расположение папки с ключом, а затем выбрать ключ авторизации входа AUTH_RSA и нажать "Войти". Указать пароль для входа. Нажать на "Обновить список ключей". Если пароль введён правильно, нажать "Подписать". Перевыпустить ключи. На главной странице личного кабинета нужно выбрать пункт "Перевыпуск ключей ЭЦП". Указать ключ подписи заявки. Для физических лиц или ИП ключ подписи – файл RSA. Для юридических ключ подписи – GOST. Перейти к подаче заявки на перевыпуск ЭЦП. Затем нужно принять пользовательское соглашение. Необходимо заполнить поле электронного адреса и указать расположение файлов нового ЭЦП. Для удобства можно создать новую папку с указанием даты окончания срока действия ключа. Подписать заявку. После заполнения полей нужно нажать на "Подать заявку". Затем нужно подтвердить согласие на выпуск и указать пароль от действующего ключа. В окне проверки статуса заявки необходимо нажать "Обновить". В процессе пользователю будет предложено создать пароль для новых ключей. Загрузить новые ключи. После завершения процесса новые файлы ЭЦП появятся в папке. В папке ЭЦП появятся файлы AUTH_RSA и RSA для физических лиц или ИП, и файлы AUTH_RSA и GOST – для юридических лиц.

Если возникли сложности с перевыпуском ключей или продлением через личный кабинет НУЦ РК, можно обратиться за помощью в ЦОН. Чтобы продлить ЭЦП через ЦОН, нужно принести с собой удостоверение личности и смартфон. Если интересы заявителя представляет другой человек, нужна нотариально заверенная доверенность. Она должна подтверждать право подавать и подписывать документы от имени заявителя.