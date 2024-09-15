В Узбекистане стартовал юбилейный - десятый чемпионат мира по футзалу, матчи которого будет проходить в трех городах - Ташкенте на «Хумо Арене» и в универсальных спортивных комплексах Андижана и Бухары. Одним из участников чемпионата мира является национальная сборная Казахстана, в составе которой выступают два игрока рудненского «Аята» - защитник Абдирасул Абдуманапулы и нападающий Азат Валиуллин.

Игроки «Аята» Абдирасул Абдуманапулы и Азат Валиуллин выступят на чемпионате мира по футзалу / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Валиуллин провел за главную команду страны уже 48 матчей, забив в них 7 голов. На счету Абдуманапулы 14 матчей и один забитый гол.

На предварительном этапе чемпионата мира 24 сборные разбиты на шесть групп. Сборная Казахстана, занявшая на прошлом чемпионате четвертое место, попала в группу «D» вместе с командами Испании, Новой Зеландии и Ливии.

Двукратные чемпионы мира и семикратные победители чемпионатов Европы - испанцы станут первыми соперниками казахстанской сборной. Матч с ними пройдет уже сегодня в Андижане, и начнется в 18:00. Перед чемпионатом мира Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала рейтинг мужских футзальных сборных мира. Сборная Казахстана в нем занимает восьмое место, а сборная Испании находится на третьем месте после сборной Бразилии и сборной Португалии, являющейся действующим чемпионом мира и Европы.

Затем 18 сентября сборная Казахстана сыграет с командой Ливии, которая два раза в истории попадала на чемпионат мира, а 21 сентября наша сборная завершит групповой этап матчем с новозеландской сборной, впервые в своей истории участвующей в чемпионате мира.

Составы остальных групп выглядят следующим образом:

Группа A - Парагвай, Нидерланды, Узбекистан, Коста-Рика

Группа B - Бразилия, Таиланд, Хорватия, Куба;

Группа C - Аргентина, Украина, Афганистан, Ангола;

Группа E - Португалия, Панама, Таджикистан, Марокко;

Группа F - Иран, Венесуэла, Гватемала, Франция.

В плей-офф из каждой группы выйдут по две лучшие команды. Также борьбу продолжат четыре лучшие сборные среди занявших третьи места.

Накануне на чемпионате мира прошли первые четыре матча. В первой игре турнира сборная Хорватии неожиданно потерпела поражение от команды Таиланда -1:2. Сборная Бразилии разгромила сборную Кубы - 10:0. Матч Парагвай - Коста-Рика завершился со счетом 5:2. А громкая сенсация состоялась в матче сборных Узбекистана и Нидерландов, в котором хозяева чемпионата на последней минуте вырвали ничью - 3:3.