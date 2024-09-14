Об этом сообщили на официальном сайте президента. Обладатель золотой медали Дегтярев Давид Мамиевич награжден орденом "Барыс" I степени. Науатбек Ақмарал Маратқызы, также поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета, отмечена орденом "Барыс" III степени. Завоевавшие серебряные медали Габбасов Еркин Тлеугабылович, Жумагали Нурдаулет Максутович и Шамей Ергали стали кавалерами ордена "Парасат". Орденом "Құрмет" награждены бронзовые призеры Паралимпиады Мукашбеков Дастан Муратович, Райфова Зарина Райфовна, Федосова Даяна Владимировна и Шукурбеков Жұрқамырза Бақытұлы.

Высоких наград удостоены также главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов. 5 наставников награждены орденом "Парасат", 7 – орденом "Құрмет". 2 тренера удостоены Почетной грамоты Президента Республики Казахстан.

Напомниим, воспитанница КГУ "Спортивный клуб инвалидов" мастер спорта международного класса Турсынай КАБЫЛ впервые в истории Костанайской области завоевала лицензию в пара пауэрлифтинге и стала единственной спортсменкой из нашего региона на Паралимпийских играх в Париже. Вечером 10 сентября ее встречали в аэропорту Костаная.

- Мы шли к этому 9 лет и мы достигли эту цель. - поделилась с "НГ" Турсынай. - Перед олимпийскими играми были два этапа Кубка мира. Нам удалось пробиться и мы упорно поработали, чтобы получить лицензию. Конечно, мы мечтали о медали. И в дальнейшем будем больше работать.



Кабыл заняла 6 место в весовой категории 45 кг, показав результат 95 кг. Тройку призеров в этой категории составили Гуо Линлин из Китая, установившая мировой рекорд - 123 кг, Зои Ньюсон из Великобритании - 109 кг и Муратлы Назмие из Турции - 108 кг.