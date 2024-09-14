В рамках проведения ежегодного кино фестиваля "Zodiak Cinema Fest" кинотеатр Zodiac Cinema объявил о проведении акции "Вторая жизнь". Суть акции заключается в том, чтобы высадить 136 саженцев хвойных и лиственных деревьев на месте сгоревшего леса возле Аманкарагая по Аулиекольской трассе. Максим Кодаров раздает автографы. Режиссер рад, что его фильм связан с экологической акцией, пусть и случайно - Как вы знаете, 2 года назад 60% леса сгорело. И нам хотелось, чтобы общественность обратила внимание на то, что нужно возрождать его, - пояснила "НГ" маркетолог кинотеатра Zodiac Cinema Оксана ДЬЯЧЕНКО. - Мы подготовили специальный грунт, перемешали почву с перегноем и черноземом, потому что саженцы уже довольно большие, 2-1,5 сантиметров. Нас консультировали специалисты о том как правильно высаживать, как ухаживать за деревьями.

Акцию финансово поддержали частные предприниматели Костаная, а на высадку и открытие лесо-парковой зоны по своей инициативе приехали казахстанские звёзды кино и медиа: актеры Ерболат Тогузаков, Тулепберген Байсакалов, блогеры Ильяс Junior Копжасаров, Азамат Ибраев, режиссер Максим Кодаров. Последний представляет на фестивале "Zodiac Cinema Fest" премьеру фильма "Ароматное сердце".

- Это приятное совпадение, - говорит Максим КОДАРОВ об акции "Вторая жизнь". - Когда Тулепберген пригласил меня на фестиваль и рассказал об идее высадки деревьев и ещё в виде сердца, я был рад. Причем это не было согласовано. Это называется "парад планет".