Лесо-парковую зону высадили предприниматели и звезды кино и медиа на месте сгоревшего леса в Костанайской области
Айнур СУЛЕЙМЕНОВА, специально для "НГ"
14 сентября 2024, 17:06 | Общество
В рамках проведения ежегодного кино фестиваля "Zodiak Cinema Fest" кинотеатр Zodiac Cinema объявил о проведении акции "Вторая жизнь". Суть акции заключается в том, чтобы высадить 136 саженцев хвойных и лиственных деревьев на месте сгоревшего леса возле Аманкарагая по Аулиекольской трассе.
Максим Кодаров раздает автографы. Режиссер рад, что его фильм связан с экологической акцией, пусть и случайно
- Как вы знаете, 2 года назад 60% леса сгорело. И нам хотелось, чтобы общественность обратила внимание на то, что нужно возрождать его, - пояснила "НГ" маркетолог кинотеатра Zodiac Cinema Оксана ДЬЯЧЕНКО. - Мы подготовили специальный грунт, перемешали почву с перегноем и черноземом, потому что саженцы уже довольно большие, 2-1,5 сантиметров. Нас консультировали специалисты о том как правильно высаживать, как ухаживать за деревьями.
Акцию финансово поддержали частные предприниматели Костаная, а на высадку и открытие лесо-парковой зоны по своей инициативе приехали казахстанские звёзды кино и медиа: актеры Ерболат Тогузаков, Тулепберген Байсакалов, блогеры Ильяс Junior Копжасаров, Азамат Ибраев, режиссер Максим Кодаров. Последний представляет на фестивале "Zodiac Cinema Fest" премьеру фильма "Ароматное сердце".
- Это приятное совпадение, - говорит Максим КОДАРОВ об акции "Вторая жизнь". - Когда Тулепберген пригласил меня на фестиваль и рассказал об идее высадки деревьев и ещё в виде сердца, я был рад. Причем это не было согласовано. Это называется "парад планет".
Толепберген Байсакалов представляет на фестивале свой режиссерский дебют "София"
Артисты встретились с поклонниками в ТРЦ Kostanay Plaza, чтобы ответить на вопросы, раздать автографы и прорекламировать экологическую активность.
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По планам администрации Zodiak Cinema акция будет повторяться ежегодно. Уход за деревьями берут на себя как инициаторы акции, так и волонтеры Костанайской области совместно с акиматом Аулиекольского района.
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