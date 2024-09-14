Шнобель - это ироничная версия Нобелевской премии, отмечающая «достижения, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься». Символическую награду вручают за необычные исследования, которые кажутся забавными на первый взгляд, но имеют научную ценность.

Вечером 12 сентября в Массачусетском технологическом институте в 34-й раз отметили забавные, но значимые научные работы. Победители получили из рук лауреатов Нобелевской премии символические призы и 10 трлн долларов: одну банкноту в 10 трлн зимбабвийских долларов.

В 2008 году после гиперинфляции новый доллар Зимбабве приравняли к 10 млрд старых. Лауретам достались банкноты образца 2008 года до деноминации: одна такая банкнота представляет 1000 новых зимбабвийских долларов. Фотографии: скриншоты трансляции церемонии награждения

Движение пьяных червей

Тесс Хиреманс, Антуан Деблэ, Дэниел Бонн и Сандер Вутерсен за использование хроматографии для разделения пьяных и трезвых червей. Шнобелевская премия по химии

Активная материя состоит из агентов, способных извлекать энергию из окружающей среды и превращать ее в механическую силу. Эту форму материи используют, например, для самоочистки воды и улучшения оплодотворения.

Анализ активной материи обычно проводят на мелких частицах, которые трудно наблюдать. Ученые из Франции и Нидерландов нашли более удобную модель: они изучали, как разделять крупные активные полимеры по их активности, используя червей T. tubifex в качестве модели. Червей поместили в канал, где активных трезвых особей сравнивали с менее активными, которым предварительно вводили этанол.

Лауреаты премии по химии и черви

Долгожители без справки

Сол Джастин Ньюман, за детективную работу, показавшую, что многие люди, прославившиеся долгой жизнью, жили в местах, где плохо велись записи о рождении и смерти. Шнобелевская премия в области демографии

Исследования долгожителей часто связывают таких людей с «голубыми зонами», где люди живут дольше благодаря сильным социальным связям, здоровому питанию и генетическим факторам. Но австралийский ученый обнаружил, что данные о долгожителях в этих зонах могут быть сильно искажены.

Например, в Италии тысячи людей продолжали получать пенсии после смерти, а в Коста-Рике и Японии выявили множество ошибок в возрастных данных. В результате Ньюман поставил под сомнение точность многих данных о долголетии в этих регионах, предполагая, что реальное количество долгожителей может быть сильно завышено.

Орел или решка

50 исследователям, доказавшим теоретически и с помощью 350 757 экспериментов, что подброшенная монета, как правило, приземляется той же стороной вверх, которой была обращена в начале эксперимента. Шнобелевская премия в области вероятности

Подбрасывание монеты, хоть и считается символом случайности, на самом деле детерминировано законами классической механики. Стандартная вероятность 50/50 может измениться из-за небольших колебаний, как предположил статистик Перси Диаконис. В 2007 году он заявил, что монета чаще падает на ту сторону, которая была изначально сверху, с вероятностью 51%.

Команда ученых проверила эту гипотезу, проанализировав 350 757 подбрасываний, и подтвердила небольшое смещение в пользу исходной стороны. Смещения в пользу орла или решки обнаружено не было, а дальнейшее исследование потребовало бы сложного анализа видеозаписей.

Необычное дыхание млекопитающих

Таканори Такебе и его коллегам за открытие того, что многие млекопитающие способны дышать через анус. Шнобелевская премия в области физиологии

Японские ученые изучили, может ли доставка кислорода через кишечник помочь людям с нарушениями дыхания. Исследования начались в разгар пандемии, когда больницы сталкивались с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с тяжелыми инфекциями. Ученые обратили внимание на то, что некоторые животные, такие как вьюны, способны дышать через кишечник.

В экспериментах исследователи показала, что мыши, крысы и свиньи могут абсорбировать кислород через прямую кишку, что поддерживает нормальное дыхание. В исследовании они предложили использовать искусственную вентиляцию через прямую кишку для помощи пациентам с дыхательной недостаточностью.

Как плавает мертвая рыба

Джеймсу Ляо за комплексное исследование способности мертвой форели плавать. Шнобелевская премия по физике

На протяжении многих лет исследователь изучал особенности гидродинамики рыб, используя для сравнения с живыми особями мертвых рыб, которые буксировали с помощью катера. Ученый изучал, как изгибается корпус мертвой рыбы во время движения под водой.

«Я открыл, что живая рыба двигается больше, чем мертвая, — пошутил Ляо, получая награду, — но незначительно: мертвая рыба способна выполнять многие движения, которые характерны для живых».

Джеймс Ляо и его мертвая форель

Эффективное болезненное плацебо

Ливен Шенк, Тахмине Фадаи и Кристиан Бюхель за демонстрацию того, что поддельные лекарства с болезненными побочными эффектами могут быть более эффективными, чем поддельные лекарства без болезненных побочных эффектов. Шнобелевская премия по медицине

Ученые обнаружили, что легкие побочные эффекты от лечения могут усиливать позитивные ожидания и снижать боль у пациентов. Участники эксперимента использовали назальные спреи, которые якобы содержали обезболивающее, но на самом деле были пустышками. При этом в одной из групп использовали спрей, который вызывал легкое жжение.

Оказалось, что в группе, где спрей вызывал побочный эффект — жжение, участники ощущали меньшую боль по сравнению с теми, кто не испытывал побочных эффектов. Это связано с тем, считают ученые, что побочные эффекты сигнализируют о предполагаемой эффективности лечения, влияя на ожидания и восприятие боли.

Куда закручиваются волосы

Маржолен Виллемс и ее коллеги за проверку того, закручиваются ли волосы на голове у большинства людей в северном полушарии в ту же сторону, что и у большинства жителей южного полушария. Шнобелевская премия по анатомии

Французские исследователи наблюдали за направлением, в котором закручиваются локоны на голове у жителей Парижа, а их чилийские коллеги — за жителями Сантьяго. Дополнительно направление, в котором закручиваются волосы, сравнили у пар близнецов.

Оказалось, что у большинства людей волосы завиваются по часовой стрелке, но у жителей южного полушария немного чаще наблюдается противоположное направление «вращения». На основе полученных результатов ученые решили, что направление определяют генетические факторы, но среда тоже может оказывать влияние.

В выводах к исследованию ученые пишут, что это наблюдение — шаг на пути к изучению физических и химических механизмов, определяющих трехмерное распределение клеточных популяций в ходе развития.

Примитивное зрение растений

Джейкобу Уайту и Фелипе Ямашита за открытие того, что некоторые живые цветы имитируют форму искусственных пластиковых цветов. Шнобелевская премия по ботанике

Исследователи наблюдали за удивительной мимикрией у бокилы трехлистной (Boquila trifoliata). Соавторы выращивали лиану рядом с пластиковыми растениями и, как оказалось, бокила копировала форму разных пластиковых листьев, рядом с которыми она росла.

Ученые решили, что эта лиана использует линзообразные клетки в своих листьях, или «глазки», для определения формы и других признаков близлежащих растений. Затем она обрабатывает эту информацию и использует ее для формирования новых листьев по их образу.

Другие ученые критиковали дизайн эксперимента и гипотезу о существовании зрения у растений, но авторов исследования это не смущает. Правда, как признался Ямашита на церемонии вручения: на самом деле они не знают, как именно растение имитирует пластиковые листья — нужны дополнительные исследования.

Мимикрия у Boquila trifoliata: слева — реальный лист, справа — пластиковый образец

Голуби, которые нацеливают ракеты

Б. Ф. Скинеру за эксперименты, посвященные возможности размещения живых голубей внутри ракет для наведения их на цели. Шнобелевская премия мира

Премию мира вручили посмертно американскому психологу-бихевиористу Берресу Фредерику Скиннеру. Во время Второй Мировой войны он возглавлял проект «Голубь», в котором изучали возможность использовать почтовых голубей в качестве биологической системы наведения для ракет.

Система наведения состояла из трех линз, установленных на носу ракеты, которые проецировали изображение цели на экран, установленный в небольшом отсеке внутри обтекателя. Этот экран вращался на шарнирах и был снабжен датчиками, которые измеряли любое движение. Голуби, натренированные распознавать цель, сидели перед дисплеем: когда они видели цель, они клевали экран и наводили ракету.

Проект отклонили в 1953 году, несмотря на идеальную демонстрацию с участием голубя, который нацеливался на объекты на побережье Нью-Джерси. Но к этому времени электронные системы уже достигли достаточной точности для управления.

Как напугать корову

Фордайс Эли и Уильям Э. Петерсен за взрыв бумажного пакета рядом с кошкой, стоящей на спине коровы, с целью изучения того, как и когда коровы срыгивают молоко. Шнобелевская премия по биологии

Премию вручили посмертно за эксперимент, который провели еще в 1941 году. Ученые изучали физиологические процессы, связанные с выделением молока у коров, и, как испуг влияет на этот процесс.

В эксперименте на спину коровы помещали кошку, а рядом взрывали бумажные пакеты каждые 10 секунд. Оказалось, что бумажные пакеты сами по себе вызывали достаточно стресса, и кошку исключили из эксперимента.

В результает ученые выяснили, что выброс молока обусловлен окситоцином, который вызывает сокращение мышц вымени, а задержка — адреналином, который препятствует этим сокращениям.