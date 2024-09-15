На улице Маяковского, в дачных массивах, расположено очень старое кладбище. По соседству с могилами находятся не только дачи, но и жилые дома. Люди десятки лет живут рядом. Мы решили поговорить с местными жителями.

Аслан ХАМИТОВ вспоминает, как страшно ночами возвращаться домой.

- Раньше я жил здесь, а сейчас просто прихожу в гости к своему другу. Прихожу обычно днём, чтобы не затемно. Помню, я работал до позднего времени. Соответственно, домой приходилось идти, когда только луна освещает улицы, и то если повезёт. Фонари тут не установлены. Неоднократно наблюдал тени среди могил и слышал странные звуки. Мне показалось, что тени были маленькими, точно детскими. Тогда-то я и прибавлял шаг, торопился к дому. Иногда замечал тусклый свет, как от маленького фонарика. Я считаю, что это души умерших. Уснуть потом трудно. Дурные мысли забивают разум. Никогда больше не стану жить около кладбищ.

Аслан рассказал, что по улице Нулевая есть дом, близко расположенный к могилам. Его продавали за небольшую сумму. Цену пришлось снизить именно по той причине, что напротив находится кладбище. Достаточно длительное время не могли продать. Сейчас дом выкуплен, и мы решили узнать, как живётся новым хозяевам. Оказалось Молодая семья с маленьким ребёнком почти что привыкли к необычному соседству.

- Дом купили от безвыходности, так как квартиры в городе недешевые. - рассказали супруги. - Что сказать о кладбище? Жутковато проезжать по дороге, проходящей посреди кладбища, так как иного выхода в город нет. Наверное, это основная проблема. Когда идут сильные дожди, дорогу размывает и люди едут прям по могилкам. Хотелось бы, чтобы поставили ограждения. Мимо проходишь - веет холодом, кровь в жилах застывает.. Когда в гости приезжают родные или друзья, то относятся к соседям насторожено и боязливо. Но мы их переубеждаем, что как бы жутко не было, бояться нужно не мёртвых, а живых. Наш ребёнок пока маленький, но скоро подрастёт. Беспокоимся - вдруг будет напуган, узнав о том, что находится через дорогу.

Пенсионер Анатолий тоже соседствует с кладбищем очень тесно.

- Меня могилки сильно не пугают, - говорит он. - Но вот мух из- за них много. Один раз был страшный случай, мне пришлось вызывать полицию. Мы нашли два трупа. Подробностей не знаю - то ли убили, то ли выкопали кого. Свежие захоронения до сих пор есть, да и так люди приходят, навещают своих усопших близких. Хорошую информацию я вам дать не могу. По ночам по кладбищу бродят люди со своими личными целями. Например, наркоманы нашли здесь своё пристанище.

Мы также выяснили, что постоянными жителями кладбища являются не только усопшие, но и такие интересные «личности», как бродячие собаки и кошки. Они обитают здесь целыми сворами и стаями. Местные жители подкармливают животных. Анатолий даже приютил нескольких собак. И, скорее всего, именно собаки и просто люди отдельной категории бродят ночами на кладбище.

Фото автора