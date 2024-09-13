Детская площадка в Юбилейном опасна для детей
13 сентября 2024, 12:38
Фотографии детской площадки прислал "НГ" житель дома № 4 микрорайона Юбилейный Костаная.
- Не доделана детская площадка, горка в аварийном состоянии, акимат бездействует, - сообщил он.
И пояснил, что ограждения на горке расшатались, наверху тоже не безопасно - боковины сломаны.
- Не могу понять, почему тянут с ремонтом, - пишет он. - Ждут, пока несчастный случай произойдет? Везде в новых домах площадки облагораживают, а у нас новый дом и так сделали безалаберно.
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