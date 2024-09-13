13 сентября 2024, 12:39

О проблеме сообщила жительница Аркалыка Светлана Степановна ОЛЬХОВСКАЯ.

"Этот пост написал мой внук с моих слов. Так как я плохо печатаю самостоятельно

Я уже не знаю куда обращаться. Я являюсь инвалидом первой группы, проживаю по адресу Маясовой, 27 в Аркалыке. Моя кварира находится с торца дома, где есть площадка и пандус для инвалидов.

Недавно возле нашего дома проложили асфальт. Я, конечно, была только рада этому, но получилось так, что моя площадка перед свежеположенным асфальтом оказалась ниже его уровня. Поэтому при любом затяжном дожде между пандусом и новым асфальтом образуется огромная лужа. Которая не высыхает неделями. Я просто не могу выйти из дома на коляске.

Дважды обращались к акиму с просьбой решить вопрос. Первый раз мне разрешили сделать за свой счёт (!!!), во второй раз просто сказали, что в бюджете нет средств.

На фото видно, что участок совсем небольшой и заасфальтировать его не стоит прям больших денег в рамках городского бюджета".