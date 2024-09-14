На фоне летних блокбастеров Голливуда и, в частности, посреди шума о говорливом наемнике, мультивселенных и комиксах, почти незаметно прошел фильм «Дала Қасқыры» («Степной волк») режиссера Адильхана Ержанова - широко известного в узких кругах авторского кино инициатора движения «Партизанское кино» в Казахстане.

Адильхан Ержанов конструирует мир фильма из Старого и Нового Казахстана

При этом актеры, сыгравшие главные роли - Берик Айтжанов и Анна Старченко - стали лауреатами международного кинофестиваля в Манреале Fantasia Film Festival.

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Актрису Анну Старченко уже окрестили новой музой самого плодовитого режиссера казахстанского кино

Фильм снят кинокомпанией «Golden Man Media», которая в 2022 году получила финансовую поддержку со стороны Государственного центра поддержки национального кино «Kazakh Cinema».

Писать о нем сложно. Во-первых, при всем отличии от типичных историй казахского кино больших экранов сюжет и жанр картины остаются неуловимыми и в некотором смысле слишком абстрактными для зрителя. Во-вторых, авторы фильма, поднимая щепетильные темы, делают это неуверенно и местами неумело. Ментальные расстройства персонажей показаны, как условности, и не влияют на сюжет, а тема торговли людьми подпитывает страхи на фоне дискуссии о необходимости донорства.

Если говорить о сюжете, то фильм представляет собой смесь «Безумного Макса», «Человека дождя» и «Логана». Центральный персонаж - продажный полицейский Брайюк - спасаясь во время бунта осужденных в неизвестной тюрьме, лжет о том, что его наняла за большую сумму денег женщина, у которой пропал сын. Достаточно быстро Брайюку удается убедить преступников, а позже так же быстро напасть на след потерянного ребенка. С этого начинается долгое путешествие, полное холоднокровных убийств, недостаточной мотивации и красивой музыки (композитором картины стал известный в Казахстане музыкант Галымжан Молданазар).

Продажный полицейский, отправляющийся на путь мести, - самый жестокий персонаж в современном казахстанском кино

Если обратиться к образам, то они слишком поверхностны и малознакомы для казахстанского зрителя. События происходят в неуказанной местности, в неуказанное время. И фильм этим напоминает абстрактную картину, в которой только угадываются образы. Однако иногда авторы забывают, что выбрали неспешный темп авторского в чем-то постмодернистского фильма из серии «партизанского кино», и начинают проговаривать в кадре устами своих персонажей экспозицию. Так зритель узнает, что отец потерянного ребенка - сутенер, который продает детей на органы, а покупатель детей - враг центрального персонажа, убийца его семьи. Непривлекательный бывший полицейский представлен, как сошедший с ума человек, жаждущий только мести. Сопровождающая его женщина Тамара ищет своего ребенка, и ее предысторию зритель тоже узнает из разговоров и намеков. Однако никаких кардинальных изменений с персонажами не происходит, если не считать эмоциональные качели центрального персонажа, который то хочет помогать женщине, то не хочет.

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Если говорить о жанре, то его можно попробовать определить как казахскую версию вестерна. Местом действия становится неизведанная пустошь, где человек скорее выживает. Однако мы не встречаем людей - только злодеев и их миньонов. В центре событий - антигерой, которого должна очистить смерть от руки слабого беззащитного персонажа. Однако мы не можем испытывать к нему ни сочувствия, ни жалости, потому что он безумен и жесток.

В этот момент становится многое ясно, но не надолго и не всем. Отсылка к фильму «Искатели»

Кроме того в самом фильме есть прямая отсылка к финалу американского классического вестерна «Искатели» 1956 года, где герой в финале останавливается у порога в дом и затем уходит в неизвестность. Таким образом авторы переворачивают историю, и если в начале могло показаться, что главный персонаж - это Браюк, «Степной волк», указанный на обложке фильма, то на пороге дома стоит Тамара с сыном, забирая историю в свои руки. Это одновременно тонко и непонятно.

Постер фильма отсылает к работам автора стилистикой и настроением

Точно сказать, стоит смотреть этот фильм или нет, сложно. Радует, что автор со своим видением получает поддержку. Однако его темы (киднепинг, насилие, душевные переживания и социальная несправедливость), которые можно проследить в фильмах «Желтая кошка» и «Черный-черный человек», без четкости в повествовании могут остаться непонятыми или понятыми не так, как он этого хочет. Время покажет, и возможно у режиссеров авторского кино и зрителей больших экранов сформируется общий язык.

Фото - кадры из фильма