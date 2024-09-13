На ремонт грейдера, соединяющего Басаманский лесхоз и станцию Казанбасы в Аулиекольском районе, в этом году выделили около 8 млн тенге. Но отремонтировали только 2,5-3 км возле станции, а большая часть дороги по-прежнему непригодна для эксплуатации.

- Жители лесхоза сейчас очень страдают. Когда идет дождь, проезжать по дороге сложно и опасно, - сообщил "НГ" местный житель Максат МИРМАНОВ. - В отделе ЖКХ все бумаги подписали, акты приняли, сдали, а вот саму дорогу не сделали! Жители Басаманского лесхоза и так отрезаны от хороших дорог: ни асфальта, ничего нет! И такие вещи еще больше негатива добавляют. Люди переезжают отсюда, потому что невозможно ни заехать, ни проехать.

В ответе на запрос «НГ» заместитель акима Аулиекольского района Дидар ТЛЕУБАЕВ пояснил, что в рамках текущего ремонта автодороги районного значения «Подъезд к селу Баганалы» был заключен договор с ТОО «СтройКомГруп» на сумму 8 960 000 тенге.

- Проектом были предусмотрены профилировка обочин и частичная подсыпка щебеночно-песочной смесью (ЩПС) с дальнейшей укаткой катком, — сообщил Тлеубаев. - Перед началом работ подрядчик выезжал на объект совместно с акиматом Казанбаского с/о. Ими были определены участки с наиболее худшим состоянием, непригодные для проезда легкового автотранспорта (около 300-400 метров от переезда).

На этом участке подрядчик произвел сплошную засыпку, а на остальной дороге до села Баганалы засыпали ямы и выбоины.

- Было завезено 379 куб.м. ЩПС, дополнительно подрядчик за счет собственных средств завез еще 120 куб. м. Все обязательства выполнены, — отметил Дидар Тлеубаев. - Отделом ЖКХ Аулиекольского района разработан проект по среднему ремонту 11,2 км указанной автодороги со стороны дороги областного значения «Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка» стоимостью 780 475 671 тенге. Реализация проекта запланирована на 2025 год.

Фото Максата МИРМАНОВА