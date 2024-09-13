Группа лиц в Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin без наличия соответствующей лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу в Костанайской области.

"Нелегальные «майнеры» потребляли объём электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети", - отмечается в сообщении.

В результате обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования (ASIC), устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки.

"Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте в криптобирже, наложен арест.

Как отмечают в АФМ, в своем Послании глава государства отметил необходимость продолжения работы по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга. В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялось 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущества добытое преступным путем стоимостью более 1,2 млрд тенге. Системная работа Агентства по финансовому мониторингу в сфере противодействия незаконному майнингу будет продолжена.

В соответствии с Законом РК «О цифровых активах в РК» на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию. Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра «Астана».

Фото пресс-службы АФМ