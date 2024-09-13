По программе переселения приобреталось непригодное для проживания или аварийное жилье, передает Tengrinews.kz.

- Органами прокуратуры проведен анализ расходования государственных средств, выделенных на реализацию Программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы. Выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 миллиарда тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов, - сообщила Генеральная прокуратура.

По данным надзорного органа, переселенцами числились подставные лица, а документы оформлялись на заведомо непригодное для проживания жилье либо на аварийные здания, которые приобретались по низким ценам. В отдельных случаях граждане даже не знали, что их по документам переселили. Подобные факты выявлены в ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Улытау.

Например, в Успенском районе Павлодарской области работник КГУ "Центр трудовой мобильности" находил дешевые дома и предлагал переселенцам их покупать по завышенной цене, забирая часть полученных от государства денег. Ведется досудебное расследование, работник центра под домашним арестом.

В ВКО выявлены случаи сговора переселенцев и продавцов, которые заключали фейковые договоры для получения государственной помощи, а затем делили эти средства. В дальнейшем "переселенцы" проживали по своим прежним адресам.

В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области переселенец присвоил разницу между реальной стоимостью дома и суммой выплаченных государством средств. Злоумышленник признан виновным в мошенничестве и приговорен к одному году ограничения свободы.

Жители Туркестанской области фиктивно переехали в ВКО и присвоили деньги

Всего прокуроры начали 20 досудебных расследований.

В правительство прокуроры внесли акт надзора для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации программы.