ДТП произошло на 535 км автодороги М-36 Екатеринбург-Алматы, вблизи п. Арман Костанайского района. 31-летний водитель грузового транспорта марки MАЗ с прицепом, перевозивший около 30 тонн зерна, совершил опрокидывание.

"Водитель ехал один, в ДТП не пострадал. С его слов он не смог справится с рулевым управлением, - сообщила сегодня. 12 сентября, пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - При проверке документов полицейские установили, что транспортное средство зарегистрировано на одно из областных товариществ с ограниченной ответственностью".

Транспорт подняли с проезжей части с помощью подъемного крана. Полицейские собирают материал для принятия процессуального решения.

"В ДП Костанайской области напоминают, что водитель ведет транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. При возникновении препятствия и опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он принимает меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия", - отметили в ведомстве.

Фото пресс-службы ДП