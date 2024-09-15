Многие знают, как выглядят кролики - близкие родственники диких зайцев, но мало кто представляет, как содержать их, заниматься разведением, чтобы вывести более крупных особей с интересным необычным окрасом. В моем кролиководческом направлении опыт складывался не один десяток лет.

Четырехмесячные крольчата в «общежитии»

Последние 8 лет наша семья отдала предпочтение двум породам: шиншилла и бабочка. Обе - мясо-шкуркового направления.

Чтобы кролики были более крупные, нежелательно спаривать их ранее 8-месячного возраста. А малышей при матери содержать до трех месяцев, несмотря на то, что крольчата, помимо материнского молока, очень рано начинают пробовать пищу взрослых особей. Важным условием при клеточном содержании является отсутствие сквозняков, так как млекопитающие грызуны могут получить воспаление легких. Обязательна сухая подстилка. Если пол сделан из досок, как в наших клетках, то чистить ушастых необходимо ежедневно.

Кролики породы шиншилла

Рацион наших питомцев разнообразен. Обеспечены трехразовым питанием. Утром зерновые культуры: ячмень, овес, пшеница. В обед каждый день новое блюдо: листья яблони, сливы, винограда, ветки ежевики, листья капусты, свеклы, моркови, подсолнечника, кожура цитрусовых, фруктов (бананы, яблоки)… Вечером грызунам даем сено. Важно знать, что ни в коем случае нельзя давать свежесорванную траву. Необходимо дать траве немного привянуть. Утром и вечером нежелателен покос травы, так как она мокрая. Кроме того, в летний период на листьях травы очень много личинок разных насекомых, для взрослых особей большинство из них безопасны. Желудок привыкает к разнообразию пищи, и если что-либо попадает нежелательное в организм, то легко перерабатывается. Но желудочки малышей пока еще до конца не сформированы, и резкий переход от материнского молока к грубой пище (травы, зерно) пагубно сказывается. Смена вида пищи, попадание личинок в организм крольчат - и их желудок просто не справляется, происходит вздутие живота (тимпания), которое вызывает нарушение функционирования пищеварительной системы и образование чрезмерного количество газов. И тогда придется прибегать к лечению.

Почему желательно, чтобы малыши оставались с матерью до трех месяцев? Во-первых, нет резкого перехода от молока к грубой пище. Во-вторых, материнское молоко является антибактериальным.

У кормящих крольчих рацион видоизменен. Уже будущие мамы удостоены четырехразового питания. Из их рациона убираем полынь, так как молоко от него становится горьким. И по возможности чаще даем лопухи или одуванчики. Обязательно у кролей должна быть свежая вода, даже в холодное время года. У будущих мам или уже окролившихся вода должна быть всегда. Отсутствие воды и еды приводит к тому, что крольчихи съедают своих крольчат.

Вынашивают кролики-самки свое потомство месяц. После спаривания находятся по одной в клетке, чтобы лишний раз не нервничали на сородичей и спокойно вынашивали потомство. За несколько дней до начала окота они начинают строить гнездо из соломы, сена, надергивать с себя пух. Заметив беспокойство мамочки, мы с детьми подкладываем еще порцию сухого сена.

В помете у каждой крольчихи - разное количество детенышей: от двух до четырнадцати. Чем меньше крольчат в помете, тем крупнее они будут, так как молока всем хватит. Важно запомнить: крольчат нельзя трогать руками месяцев до двух. Крольчихи не переносят «чужой» запах на своих детенышах. И чтобы избавиться от постороннего запаха, съедают пахнущих крольчат.

По подрастающим крольчатам сразу можно определить, кто из особей будет крупным, а кто мелким. Более длинные уши, широкие стопы - признак того, что при хорошем уходе он быстрее наберет вес.

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Крола-самца меняем ежегодно. Делается это для обновления крови. При нашем с детьми уходе кролики к 1,5 годам достигают 6-7 кг живого веса. Несколько самок за все время, что занимаемся кролиководством, достигали живого веса 8 кг, и у них в потомстве было не более четырех крольчат.

Подростков-крольчат забираем от мам и помещаем в «общежитие». Большая просторная клетка, где пушистики могут резвиться, прыгать. Активное движение очень важно для дальнейшего полноценного развития их и их потомства. Достигая шестимесячного возраста, самочки от самцов живут отдельно, чтобы избежать родственного и раннего спаривания. Так как эти факторы приводят к остановке роста кролей, и потомство будет более мелким, как бы вы не ухаживали за ними.

Чтобы достичь таких результатов, важно разнообразное питание не только в летний период, но и в холодное время года. Поэтому на зиму заготавливаем полынь - сушим, вяжем веники, а также картофельные клубни, капустные листья, морковь, ветки березы и фруктовых деревьев. На новый год ушастые лакомятся ветками хвойных деревьев.

Очень важно, что при уходе за домашними млекопитающими грызунами отвлекаешься от посторонних проблем. Это своего рода домашний контактный зоопарк, в котором с удовольствием участвуют мои дети. Ухаживают за питомцами, делятся лакомствами. И ждут с нетерпением новое потомство. Словами не передать, как дети наблюдают за подрастающими крольчатами и веселятся, когда ушастики пробуют вылазить из гнезда…