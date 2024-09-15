Первый месяц осени - время, когда рыба начинает жировать, набирая вес и силы перед испытаниями зимы. Для рыболовов приходит радостная пора активного клева. Но всегда ли у нас такой радостный рыбацкий сентябрь?

На рыбалке при любом клеве плохого настроения не бывает

Сентябрь рыболова

Каждый месяц года для рыболова имеет свои особенности, и сентябрь - не исключение. С постепенным понижением температуры воздуха вода в реках, озерах, водохранилищах, прудах становится более прозрачной, что провоцирует водяной народ быть более осторожным. Остывающая вода заставляет рыбу уходить на большую глубину. Но в то же время в воде увеличивается процент содержания кислорода, что «работает» на хищника, который становится более активным, чем в летние месяцы.

Наш с Сабанеем многолетний опыт сентябрьской рыбалки показывает, что самое удачное время для ловли в этом месяце, когда несколько дней подряд держится стабильное атмосферное давление. А если к этому добавятся сухая погода, легкий ветерок, переменная облачность и растущая Луна, то можно надеяться на хороший клев. Но часто такой клев может осчастливить и в момент потепления после холодных сентябрьских дней.

Понятно, что разные виды рыбы в сентябре ведут себя по-разному, и для успешного и результативного лова нужно знать особенности, их повадки с переходом в новый цикл. Считается, что сентябрь является наиболее удачным для ловли щуки. Королева наших водоемов становится особенно прожорлива в это время, и потому кажется, что ее можно ловить везде и на все подряд: живца, блесну и другие «игрушки». Не менее активен в это время и наш окунь, да и карась не дремлет.

На что ориентироваться, собираясь на рыбалку в сентябре? Знаю, что многие наши рыболовы, отправляясь на водоем, не преминут заглянуть в рыболовный календарь. Для нас с Сабанеем такие календари - не авторитет. Почему? Да потому что в них не будет обозначено то, какие сюрпризы приготовила рыболову погода в том конкретном месте, куда он собирается отправиться. Понятно, что не будет сведений в календарях и о конкретных водоемах, их индивидуальных особенностях. Рыболовные календари, ориентированные на фазы Луны, на мой взгляд, дают лишь самую общую информацию о клеве того или иного вида рыбы. Так что стоит ли удивляться тому, что такие предсказания на практике чаще не сбываются, чем сбываются. Это тот же гороскоп, только в рыболовном варианте.

На что ориентироваться? Конечно, лучше всего на собственный опыт. А если такового нет, то на советы тех, у кого он есть. Как правило, опытные рыболовы не делают из этого секрета, наоборот, поведать о своем опыте рыбалки - для них способ поднять планку авторитета.

На разведку в новое место

Большинство рыболовов - путешественники. К таковым относимся и мы с Сабанеем. Дух открытий начинает будоражить нас тогда, когда вдруг приходит информация о незнакомом водоеме, который может осчастливить отличной рыбалкой. Недавно узнаю от нашего боровского информатора Леонида Коркина об одной чудной тобольской старице, где сейчас отлично клюет щука. Рыболов присылает видео с пойманными щуками, а их целых 20 штук за световой день. Ну как тут не соблазниться, устоять? Соблазнились.

Многие тобольские старицы похожи на реки

Эта хитрая старица находится вблизи поселка Молодежный по введенской автотрассе. Мы знаем, что у Тобола там несколько стариц. Самим нам нужную не найти, поэтому договариваемся с Леонидом о том, чтобы проводил до той щучьей. Леонид согласился, сказав, что рано не поедем, и назначил на… 04.30 утра встречу в Молодежном. Поднявшись с постели в 2 ночи, в 3 часа мы выехали из Костаная, чтобы успеть к назначенному времени. Дорога оказалась «веселой»: во всех низинах был такой туман, что едва просматривалась обочина, а в районе Александровки вдруг обнаружился ремонт трассы с содранным асфальтом, камнями и объездом, что добавило нам эмоций. Конечно, к половине пятого утра мы не успели. Леонид, ехавший из Боровского по другой автотрассе, ждал нас терпеливо. В тумане доползли за ним до старицы, а потом на берегу еще полчаса ждали, пока хоть что-то прояснится. А когда едва прояснилось, стало понятно, что надо переплыть на другой берег, где просматривались подходы к воде.

Удочки с живцом удалось забросить только к шести утра, когда уже выползло солнце. Сабаней саперной лопаткой вырубил ступени на крутом берегу, где можно было, сжавшись, приютить себя. Расставили сразу три тяжелых щучьих снасти почти под берегом на пятиметровой глубине. Стало понятно, что глубины здесь далеко не шуточные. Оставив меня наедине с удочками, Сабаней поплыл расставлять жерлицы с живцом. Утро было фантастическое: тихое, солнечное, с хитрыми загадочными узорами паутины на прибрежных кустах, птичьим хором и гарцующими кузнечиками… Первая щучья поклевка на удочку последовала скоро: поплавок заволновался, задергался, резко поплыл в сторону и утонул. Подсекаю, но увы. На тройнике нет ни живца, ни щуки. Зато во мне есть порция адреналина. Насаживаю нового живчика и забрасываю удочку в эту же точку. А тут вдруг заволновался и соседний поплавок. Но опять неудача. Видимо, рано подсекла, потому что живец на тройнике остался. Ослабляю катушки, вытягивая леску, чтобы щуке была возможность погулять с живцом в пасти. А в это время слышу хлопок, понимая, что где-то поблизости щучка подсела на сабанеева жерличного живца.

Леонид пытается поймать щуку на спиннинг, расположившись в стороне на противоположном берегу. Но его, как и меня, щука игнорирует. Его сын Валерий - уже опытный рыболов со стажем, упорно катается на лодке, без устали кидая спиннинг вдоль тростника. Такая тактика имела успех. К восьми утра в его улове были уже три небольшие щучки. А в моей коллекции только две пустые поклевки. Расставив жерлицы и поработав спиннингом, Сабаней пристроился на берегу рядом со мной и стал ловить плотву, предположив то, что здешней щуке нравится только местный живец. Но, как назло, чебак клевал совсем не живцового размера. Парочка попалась вообще почти полукилограммовых. После перерыва вдруг забалансировал еще один мой щучий поплавок. Я подняла удочку, отпустила леску и с радостью наблюдала, как разматывается катушка, а поплавок, то утопая, то выпрыгивая, уплывает от меня все дальше и дальше. Наконец подсекаю. И, о горе! Снова ни щуки, ни живца. Она меня перехитрила!

Паутиновая экзотика

А у соседей к обеду уже штук шесть щучек. Крупных нет, но это совсем не значит, что нет улова. Пойманы все на спиннинг при беспрестанных забрасываниях. Такая рыбалка даже не просто трудовая - работа на износ. Наверное, им, селянам, так нравится. Мы другие. Нам надо и птичек послушать, и полюбоваться на гарцующих коней на противоположном берегу, вкусно и неоднократно перекусить… В общем, получить удовольствие не столько от улова, сколько от самого процесса. Чего нам этот водоем в тот день с лихвой и обеспечил.

В итоге с этой тобольской старицы соседи уехали с уловом, а мы с порцией удовольствия. 20 щук в тот день они не поймали, да и размеры, как признались, были совсем не внушительными. Так что получилось, что довольными рыбалкой были только мы. Но нам, правда, они не завидовали.

Клев-инфо