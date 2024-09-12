В Астане продолжаются V Всемирные игры кочевников - World Nomad Games, торжественная церемония открытия которых состоялась на стадионе «Астана Арена».

«Тобольский мыслитель» в юрте Костанайской области / Фото instagram.com/ulttyqatsport.kz

Всемирные игры кочевников - это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В их основу легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. Инициатором их проведения выступил Кыргызстан, который и принял в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области в сентябре 2014 года первые Игры. Тогда участвовали 583 спортсмена из 19 стран. В V Всемирных играх кочевников принимают участие уже около 3000 тысяч спортсменов из почти 90 стран. Они соревнуются в 21 традиционном виде спорта.

Почетными гостями на открытии Игр стали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Саха Айсен Николаев, экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр, руководители таких международных структур, как ЮНЕСКО, СВМДА, Организация тюркских государств.

Открывая Игры кочевников, президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подчеркнул, что кочевая цивилизация сыграла важную роль в мировой истории, способствуя развитию технологий и культурного обмена в Евразии:

- Пять тысяч лет назад кочевники одомашнили лошадь и сформировали всадническую культуру, распространившуюся по всему миру. Степные мастера изготавливали передовые образцы оружия и великолепные ювелирные украшения. Яркое тому свидетельство - найденные «золотые люди» сакского периода.

Президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал ЭРДОГАН из Турции отметил важность Игр для укрепления дружбы и культурного обмена между странами:

- Всемирные игры кочевников - это не только соревнования по традиционным видам спорта, но и символ решимости сохранить культурное наследие.

В этногородке на ипподроме «Казанат» Костанайскую область представляют три юрты с оформлением, отражающим дух игр. Названия юрт говорят сами за себя: первая юрта - «Традиционное убранстве кочевого народа», вторая - «История и достижения области», а третья - «Гостеприимство кочевого народа».

В этновыставке «Город ремесленников» представлены работы семи мастеров ремесленного искусства нашей области, каждый из которых привнес уникальный вклад в богатство культурного наследия.

В составе спортивной делегации Казахстана Костанайскую область представляют на Играх кочевников Нуркен Омаров, Мейрамбек Абду и Наурызбай Калтаев (кокпар), а также Адилет Жанбыршы (борьба алыш).

В судейский корпус Игр входят старший тренер Костанайской области по асык ату Каршал Какашев и тренер по тогызкумалаку Рыспай Умбетов.

Костанайскую область в кокпаре на V Всемирных играх кочевников представляют три спортсмена / Фото instagram.com/ulttyqatsport.kz

Сборная Казахстана по кокпару вышла в финал, где поборется за золотые медали с кокпаристами Кыргызстана. А всего за три соревновательных дня на счету Казахстана, уверенно лидирующего на Всемирных играх кочевников, 69 медалей, из которых 27 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых.

На втором месте в медальном зачете идет сборная Узбекистана - 32 медали (11 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых), а замыкает тройку лучших команд Кыргызстан - 38 медалей (10 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых). Четвертое место у сборной России - 35 медалей (9 золотых, 10 серебряных и 19 бронзовых).

И еще шесть стран - Иран, Венгрия, Туркменистан, Польша, Румыния и Турция входят в десятку сильнейших, завоевав пока лишь по одной золотой медали.

Традиционно Игры кочевников сопровождаются разнообразной этнокультурной программой. И сегодня, 12 сентября, на сцене этноаула состоится концертная программа с участием исполнителей и творческих коллективов Костанайской области, включающая в себя 18 номеров в том числе выступления ансамбля «Вдохновение» из Лисаковска, семейных дуэтов Шынгысовых из Аулиекольского района и Ражановых из Костаная, ансамбля танца «Карнавал» из Костаная.