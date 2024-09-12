Казахстанские женщины смогут пройти бесплатное обследование у онкологов 14 сентября
14 сентября в государственных онкоцентрах Казахстана пройдёт день открытых дверей для женщин, посвящённый профилактике и ранней диагностике гинекологического рака, сообщает Informburo.kz.
Иллюстративное фото с сайта Informburo.kz
В этот день специалисты будут готовы предоставить консультации, провести обследования и ответить на все вопросы, касающиеся женского здоровья.
Время приёма и адреса онкоцентров:
Костанайская область:
Костанай, КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница", улица Кубеева, 2.
Время: 9.00–13.00.
Телефон: 52-40-77.
В других регионах
Акмолинская область:
Кокшетау, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница", улица Акана сере, 1в, онкополиклиника.
Время: 9.00–13.00.
Телефон: 33-04-94.
Актюбинская область:
Актобе, НАО ЗКМУ имени Оспанова, Жана Коныс-8, КДО.
Время: 9.00–13.00.
Телефон: 53-42-20.
Алматинская область:
Алматы, улица Розы Баглановой, 69а.
Время: 9.00–13.00.
Телефон: 8 (727) 367-49-93.
КазНИИ онкологии и радиологии (Алматы):
Алматы, проспект Абая, 91.
Время: 9.00–13.00.
Телефоны: 8 (747) 443-80-48, 8 771-216-17-48.
WhatsApp: 8 (747) 349-61-16.
Туркестанская область:
Шымкент, улица Курманбекова, 2/6.
Время: 9.00–13.00.Телефон: 40-72-01.
ВКО / Усть-Каменогорск:
Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6, КДО.
Время: 9.00–13.00.
Телефоны: 8 (778) 003-78-45, 48 91-51.
Астана:
ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр", улица Манаса, 17, поликлиника.
Время: 9.00–13.00.
Телефоны: 8 (778) 870-01-68, 95-40-33.
Алматы:
Улица Папанина, 220а, 1-й этаж.
Время: 9.00–13.00.
Телефон: 8 (727) 312-24-74.
Шымкент:
Городской онкологический центр, улица Байтурсынова, 85а.
Время: 9.00–13.00.
Телефон: 38 00-70.
Мангистауская область:
Мангистауский областной онкологический диспансер, микрорайон 1а, здание 3.
Время: 9.00–13.00.
Телефон: 8 (708) 604-24-92.
Павлодарская область:
Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А.
Время: 9.00–13.00.
Телефоны: 66-00-97, 66-00-98, 66-00-91.
Северо-Казахстанская область:
Петропавловск, улица Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ.
Время: 9.00–13.00.
Телефоны: 35-00-08, 46-60-08.
Жетысуская область / Талдыкорган:
Талдыкорган, областная многопрофильная клиника, улица Абая, 316.
Время: 9.00–13.00.
Телефон: 40-10-55.
Атырауская область:
Атырау, улица Владимирского, 2, поликлиническое отделение.
Время: 9.00–13.00.
Телефоны: 76-60-38, 76-60-40.
Западно-Казахстанская область:
Уральск, ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер", улица Алматинская, 58.
Время: 9.00–13.00.
Телефон: 91-80-52.
Карагандинская область:
КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 Караганды", улица Аманжолова, 189.
Время: 9.00–13.00.
Телефоны: 94-05-33, 8 (778) 021-05-05.
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