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Казахстанские женщины смогут пройти бесплатное обследование у онкологов 14 сентября

12 сентября 2024, 14:36 |  Общество

14 сентября в государственных онкоцентрах Казахстана пройдёт день открытых дверей для женщин, посвящённый профилактике и ранней диагностике гинекологического рака, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото с сайта Informburo.kz

В этот день специалисты будут готовы предоставить консультации, провести обследования и ответить на все вопросы, касающиеся женского здоровья.

Время приёма и адреса онкоцентров:

Костанайская область:

Костанай, КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница", улица Кубеева, 2.

Время: 9.00–13.00.

Телефон: 52-40-77.

В других регионах

Акмолинская область:

Кокшетау, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница", улица Акана сере, 1в, онкополиклиника.

Время: 9.00–13.00.

Телефон: 33-04-94.

Актюбинская область:

Актобе, НАО ЗКМУ имени Оспанова, Жана Коныс-8, КДО.

Время: 9.00–13.00.

Телефон: 53-42-20.

Алматинская область:

Алматы, улица Розы Баглановой, 69а.

Время: 9.00–13.00.

Телефон: 8 (727) 367-49-93.

КазНИИ онкологии и радиологии (Алматы):

Алматы, проспект Абая, 91.

Время: 9.00–13.00.

Телефоны: 8 (747) 443-80-48, 8 771-216-17-48.

WhatsApp: 8 (747) 349-61-16.

Туркестанская область:

Шымкент, улица Курманбекова, 2/6.

Время: 9.00–13.00.Телефон: 40-72-01.

ВКО / Усть-Каменогорск:

Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6, КДО.

Время: 9.00–13.00.

Телефоны: 8 (778) 003-78-45, 48 91-51.

Астана:

ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр", улица Манаса, 17, поликлиника.

Время: 9.00–13.00.

Телефоны: 8 (778) 870-01-68, 95-40-33.

Алматы:

Улица Папанина, 220а, 1-й этаж.

Время: 9.00–13.00.

Телефон: 8 (727) 312-24-74.

Шымкент:

Городской онкологический центр, улица Байтурсынова, 85а.

Время: 9.00–13.00.

Телефон: 38 00-70.

Мангистауская область:

Мангистауский областной онкологический диспансер, микрорайон 1а, здание 3.

Время: 9.00–13.00.

Телефон: 8 (708) 604-24-92.

Павлодарская область:

Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А.

Время: 9.00–13.00.

Телефоны: 66-00-97, 66-00-98, 66-00-91.

Северо-Казахстанская область:

Петропавловск, улица Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ.

Время: 9.00–13.00.

Телефоны: 35-00-08, 46-60-08.

Жетысуская область / Талдыкорган:

Талдыкорган, областная многопрофильная клиника, улица Абая, 316.

Время: 9.00–13.00.

Телефон: 40-10-55.

Атырауская область:

Атырау, улица Владимирского, 2, поликлиническое отделение.

Время: 9.00–13.00.

Телефоны: 76-60-38, 76-60-40.

Западно-Казахстанская область:

Уральск, ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер", улица Алматинская, 58.

Время: 9.00–13.00.

Телефон: 91-80-52.

Карагандинская область:

КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 Караганды", улица Аманжолова, 189.

Время: 9.00–13.00.

Телефоны: 94-05-33, 8 (778) 021-05-05.