Рудничанин Павел АНИЩЕНКО уже больше 30 лет работает на АО «ССГПО». С 2012 года работал машинистом путевых машин 6-го разряда. Работа во вредных условиях горной промышленности подразумевала, что он может рассчитывать на обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ). Однако его должность подобных отчислений не предусматривала. Почему? Ответ на этот вопрос выясняли в суде.

Павел Анищенко работал машинистом с 2012 года / Иллюстративное фото с сайта erg.kz

Может или должен?

В исковом заявлении Павел Анищенко отмечал, что, по сути, машинист путевых машин и машинист мотовоза - это одна и та же специальность, которая выполнялась им в одном и том же цеху на одном и том же предприятии. С 14 февраля 2022 года он стал машинистом мотовоза, и только после этого работодатель начал перечислять ОППВ.

Представитель АО «ССГПО», юридический консультант Алия САДРИЕВА отмечала, что профессия машиниста путевых машин не числилась в перечне Министерства труда РК, поэтому они не могли делать отчисления ОППВ.

Эту позицию в суде подтвердил специалист Министерства труда и социальной защиты РК Бейбарыс ТАНИБЕРГЕНУЛЫ:

- ОППВ осуществляются согласно перечню производственных работ, утвержденному уполномоченным органом. Если в списке есть его должность и документальное подтверждение, что он 80% рабочего времени проводит во вредных условиях труда, тогда он имеет право на выплаты. Если его должность отсутствует, но вредные условия труда подтверждаются аттестацией, тогда работодатель может сделать запрос в министерство с просьбой включить эту должность в перечень.

Юрисконсульт Виктор ГУРИН, который представлял в суде интересы Павла Анищенко, настаивал, что работодатель не «может», а «обязан» направить такое обращение в министерство. Но представитель министерства доказывал: ССГПО могло это сделать, но не обязано.

- Я читаю в законе, что работодатель «вносит в уполномоченный орган предложение», - отметил Гурин. - Прочитайте внимательно, в этом законе не оговариваются ни права, ни обязанности. Написано четко - вносит! Само это выражение обязывает ССГПО к действию.

«Замещал при необходимости»

Еще один довод представителя ССГПО: Павел Анищенко работал инструктором и за редким исключением депо не покидал. В суде выступил Александр МАТВИЕНКО, он был непосредственным начальником Анищенко.

- Павел Иванович работал машинистом-инструктором, - сказал Матвиенко, - в его обязанности входили обязанности по выдаче и оформлению путевых листов, выдаче нарядов, ведение журналов. Он работал в депо машинистом-инструктором. Такой профессии в штате не было, но его обязанности были включены в задачи Анищенко. Он работал в депо и раз в неделю проводил контрольные поездки, смотрел, как работает экипаж.

- Я не согласен с этим, - ответил Анищенко на вопросы своего адвоката в связи с показаниями Матвиенко. - Периодически кто-то из машинистов или их помощников не приходил на работу, поэтому при необходимости я их замещал. Замещать я мог неделями и даже месяцами на постоянной основе. Вы сами понимаете, предприятие у нас большое и коллектив немаленький. Всегда был кто-то, кто заболел или в отпуске.

Свидетель Матвиенко подтвердил, что истец замещал коллег, но не согласился с тем, что это было на постоянной основе.

«Судились бы с министерством»

В прениях Виктор Гурин настаивал, что ему удалось подтвердить работу Анищенко во вредных условиях:

Виктор Гурин просил предоставить документы о том, что ССГПО обращалось в министерство труда

- Доводы о том, что Анищенко работал лишь инструктором, не соответствуют действительности. Подтверждение тому - приказы о возложении дополнительных обязанностей. Он работал машинистом путевой машины, которая, по данным аттестации, относится к работе во вредных условиях труда. Когда была согласительная комиссия, я общался с представителями работодателя. Я тогда им говорил: «Ребята, если вы мне покажете документы, что вы в Министерство труда отправляли предложения включить должность Анищенко в перечень, я тогда подниму руки!» Тогда бы ССГПО сделало все, что от них зависело. И иск мы бы тогда предъявляли не к предприятию, а к министерству, которое своевременно не отреагировало. Вместо этого нам говорят в ССГПО, что архивы документов депо давно затоплены, за тот период ничего найти невозможно. Мол, они переписывались, но подтвердить это не могут.

Гурин подчеркивает: никто в суде не стал оспаривать сам факт того, что Павел Анищенко работал во вредных условиях труда.

- Это доказано не только аттестацией, но и тем фактом, что с 2014 года ему выдавалось спецпитание в виде молока, ему предоставлялись дополнительные дни отпуска, - отметил Гурин. - Я считаю, что мы предоставили все документы, которые подтверждают нашу правоту. Поэтому прошу суд удовлетворить наши требования.

Алия Садриева в прениях отмечала, что специалист Министерства труда и социальной защиты расставил все точки над «и».

- Представитель министерства сообщил, что все выплаты производятся на основании перечня, - сказала она. - Хотелось бы отдельно отметить для представителя истца, что в статье 60 Закона «О правовых актах» указано: официальные разъяснения нормативно-правовых актов дают уполномоченные органы. В этой связи ваше субъективное трактование закона не может быть принято во внимание. Если там нет пункта «обязан», то мы и должны это считывать буквально.

Судья Гульсум ИМАНБАЕВА согласилась с доводами представителя ССГПО и Министерства труда.

- В удовлетворении иска судом отказано. Одной из основных причин отказа является отсутствие профессии в перечне, - объяснила свое решение Иманбаева. - Полное решение суда истец получит через 5 рабочих дней. Там прочитаете полное обоснование. В случае несогласия можете обжаловать решение.

Виктор Гурин сообщил корреспонденту «НГ», что он будет обжаловать решение в апелляционной коллегии областного суда. По его словам, в Рудном есть еще много людей, которые оказались в похожей ситуации. Известно о 6 работниках, которые также намерены выяснять отношения с работодателем в суде.

Фото - кадры из трансляции суда