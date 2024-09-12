"Братан, он умер" - По делу об убийстве вблизи бара "Амбар" допросили повара и выясняли, давили ли полицейские на свидетеля
Диас СУЛЕЙМЕН
Согласно материалам дела, подсудимый Азамат Даулбаев и потерпевший Чингисхан Мухамбетов подрались вблизи заведения. Согласно показаниям свидетеля Ильи Рыжакова, Даулбаев ударил Мухамбетова ножом в грудь, после чего потерпевший скончался.
Фото из архива "НГ"
Момент убийства повар заведения Виталий ДРИГОДА не видел - был на кухне.
- Моё дело - кухня, в зал я не выхожу. Через некоторое время вышел - там уже произошло убийство. Кто-то сказал: "Братан, он умер". Администратор сказала, что из руки подсудимого кто-то выбил нож.
Свидетель рассказал, что кальянщик Илья Рыжаков кричал про погибшего: "Язык западает у него, принесите под голову что-то положить".
- Я побежал за ложкой и полотенцем на кухню. Хозяин заведения Олжас Китебаев стал засовывать ложку в рот, - сказал Дригода.
- Заходил ли кто-то, кроме вас, на кухню? - спросила общественный защитник Даулбаева, его сестра Улжан ИСМАГАМБЕТОВА.
- Нет. Кто-то мог зайти, когда я вышел на улицу, - ответил свидетель.
Ранее на процессе близкий друг Даулбаева свидетель Данил Табанцов заявил, что во время первого допроса в отделе полиции на него оказывали давление и заставляли оговорить Азамата: угрожали тюремным заключением, били и заставляли приседать. Тогда прокурор и адвокат стороны потерпевшего засомневались в этом.
11 сентября гособвинитель обеспечил явку сотрудника полиции Бахтияра УНДРИСОВА, сопроводившего Табанцова.
- Табанцова я не доставлял. Я позвонил ему на сотовый, он сам приехал. По-моему, с родителями. Сопроводил, начиная от поста до следователя.
- С Табанцовым без следователя находились в кабинете? - спросил прокурор.
- Нет, - ответил Ундрисов.
- Давление оказывали на Табанцова?
- Завёл к следователю и всё.
Суд правовую оценку допросу Ундрисова не дал.
На следующих слушаниях прокурор намерен допросить ещё одного сотрудника полиции.
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