Согласно материалам дела, подсудимый Азамат Даулбаев и потерпевший Чингисхан Мухамбетов подрались вблизи заведения. Согласно показаниям свидетеля Ильи Рыжакова, Даулбаев ударил Мухамбетова ножом в грудь, после чего потерпевший скончался.

Фото из архива "НГ"

Момент убийства повар заведения Виталий ДРИГОДА не видел - был на кухне.

- Моё дело - кухня, в зал я не выхожу. Через некоторое время вышел - там уже произошло убийство. Кто-то сказал: "Братан, он умер". Администратор сказала, что из руки подсудимого кто-то выбил нож.

Свидетель рассказал, что кальянщик Илья Рыжаков кричал про погибшего: "Язык западает у него, принесите под голову что-то положить".

- Я побежал за ложкой и полотенцем на кухню. Хозяин заведения Олжас Китебаев стал засовывать ложку в рот, - сказал Дригода.

- Заходил ли кто-то, кроме вас, на кухню? - спросила общественный защитник Даулбаева, его сестра Улжан ИСМАГАМБЕТОВА.

- Нет. Кто-то мог зайти, когда я вышел на улицу, - ответил свидетель.

Ранее на процессе близкий друг Даулбаева свидетель Данил Табанцов заявил, что во время первого допроса в отделе полиции на него оказывали давление и заставляли оговорить Азамата: угрожали тюремным заключением, били и заставляли приседать. Тогда прокурор и адвокат стороны потерпевшего засомневались в этом.

11 сентября гособвинитель обеспечил явку сотрудника полиции Бахтияра УНДРИСОВА, сопроводившего Табанцова.

- Табанцова я не доставлял. Я позвонил ему на сотовый, он сам приехал. По-моему, с родителями. Сопроводил, начиная от поста до следователя.

- С Табанцовым без следователя находились в кабинете? - спросил прокурор.

- Нет, - ответил Ундрисов.

- Давление оказывали на Табанцова?

- Завёл к следователю и всё.

Суд правовую оценку допросу Ундрисова не дал.

На следующих слушаниях прокурор намерен допросить ещё одного сотрудника полиции.