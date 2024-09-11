Согласно материалам дела, 24 апреля 2024 года Сагындык Каймусин совершил на автомобиле наезд на полицейских Азамата Исмаилова и Диаса Жакеева вблизи Карабалыкского отдела полиции.

В тот день Исмаилов и Жакеев узнали от дежурного по отделу, что Каймусин припарковал свою "Ладу Гранту" в неположенном месте. После сделанного дежурным замечания водитель припарковался правильно и зашёл в здание полиции, а Исмаилов и Жакеев ожидали его рядом с машиной. Когда Каймусин вернулся, полицейские оформили административный протокол. Затем, согласно материалам дела, подсудимый совершил наезд на Исмаилова и Жакеева.

Судмедэксперта Костанайского филиала центра судебных экспертиз Серика АБДРАХМАНОВА допросили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области 11 сентября.

- Травмы образовались от удара тупым предметом, могли образоваться при ДТП от удара кузова движущегося транспортного средства, - зачитала заключение экспертизы судья.

Эксперт зафиксировал у потерпевшего Жакеева выпад сумки коленного сустава и кровянистые выделения.

- Какие последствия могут быть у этих травм? - спросила прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА.

- Любая ткань у нас регенерирует. Но, в зависимости от тяжести травмы, хромота может остаться, - ответил эксперт. - Если он неверно наступает ногой, артроз может развиться. Для этого кровь и эвакуируется из сустава.

- О чём свидетельствует образование жидкости в коленном суставе? - спросила судья.

- Конкретно надо говорить: кровь, а не жидкость. Из-за повреждения сосудов идёт кровь.

Суд просмотрел видеозапись, предоставленную карабалыкским блоггером Миршатом Сарсенбаевым. Он запечатлел, как неподалёку от места парковки Каймусина стоит Chevrolet Cobalt, который тоже припаркован неправильно и преграждает проезд. К этому автомобилю подошли потерпевшие для проверки факта правонарушения.

- Согласно базе данных, номер 362 CMA/10 снят с учёта в 2015 году, такого номера не существует. На данной машине стоял поддельный номер. Это подтверждает то, что полиция выборочно подходила, - сказал адвокат Каймусина Сабыржан ИМАНБАЕВ.

Он считает, что Chevrolet Cobalt может принадлежать сотруднику Карабалыкского отдела полиции, который имел доступ к списанному номеру 362 CMA/10 и поставил его на свою машину.

- Исмаилов и Жакеев утверждают, что не смогли установить хозяина Chevrolet Cobalt. Но у всех полицейских есть планшет, в который они вписывают номер машины и им показывается имя хозяина. Исмаилов и Жакеев знали, что авомобиль принадлежит сотруднику полиции, и поэтому не стали устанавливать его личность. У полицейских есть доступ к ликвидированным номерам. Они берут их незаконно, - заявил адвокат.

Следующее слушание назначено на 23 сентября.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА