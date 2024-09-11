Уголовное дело в отношении 25-летнего Игоря ФОМИНЫХ начали рассматривать в Костанайском областном суде сегодня, 11 сентября. Фоминых вновь обвиняется в том, что в октябре прошлого года во время драки нанес смертельный удар Биржану Жунусову.

Согласно фабуле дела, Жунусов пришел в бар с друзьями, которые сначала помочились на здание бара James Bond, а потом попытались пройти в заведение. Но администратор дала указания их не пускать, когда увидела по видеокамерам, что мужчины пьяны. Охранник Лысенко не пустил, тогда они втянули его в драку, на защиту и выбежал ди-джей Игорь Фоминых. Во время драки, согласно версии обвинения, именно Фоминых нанес удар Жунусову, от которого тот упал, ударился головой об асфальт и позже умер в больнице.

Сторона потерпевших пыталась доказать, что Фоминых мог вызвать полицию, а не ввязываться в драку и наносить удар Жунусову. А подсудимый регулярно заявлял, что пришел на помощь другу, и если бы не вступился, того бы убили.

Игоря Фоминых судили за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. Но и это обвинение он не признал, утверждая, что защищался от хулиганских действий.

12 февраля в суде № 2 Костаная Игоря Фоминых полностью оправдали. Судья Алтын Байжуманова сообщила тогда, что он применил самооборону, что доказывают видеозаписи. В связи с чем Фоминых нужно оправдать и принести ему извинения.

Родственники обжаловали приговор в областном суде 11 апреля. Прокурор попросил назначить Фоминых 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Сторона потерпевших тогда заявила, что срок нужно увеличить до 3 лет лишения свободы.

- Весь конфликт есть на видео, которое суд внимательно изучил. Драку начал не Фоминых. Когда Жунусов занес ногу, чтобы ударить его, Фоминых применил необходимую самооборону и ударил Жунусова в челюсть. Так как погибший был сильно пьян, он не устоял на одной ноге и упал на асфальт, ударившись головой, - разъяснила тогда свое решение судья областного суда Мадина САЛАМАТОВА. - По делу провели две судебные экспертизы, в том числе комплексную. Ее выводы однозначные - Жунусов получил черепно-мозговую травму голову от падения с высоты собственного тела и соударения затылком с асфальтом. В связи с тем, что Фоминых полностью оправдан, гражданский иск потерпевших не подлежит удовлетворению, о чем суд апелляционной инстанции отдельно указал в постановлении.

Судья также отметила, что приговор апелляционной инстанции может быть опротестован в Верховном суде РК.

Как выяснилось, апелляционную жалобу подали не только родственники, но и областная прокуратура. В связи с чем дело вновь начали рассматривать.

- Фоминых нанес удар в голову Жунусову, от чего тот упал на асфальт и позже скончался, - вновь предъявил обвинение прокурор Дуйсен ШАКИРОВ.

Судья обратилась к подсудимому, чтобы он выразил свое отношение.

- Вину не признаю в полном объеме, - вновь сообщил Игорь Фоминых.

Он также добавил, что уже не работает ди-джеем бара, а является менеджером ТОО.

После этого выступила жена погибшего Жанара ЖУНУСОВА.

- Я считаю, что именно Фоминых нанес удар моему мужу, от которого он скончался, это есть и на видео, - заявила она. - Хотя их уже разняли, Фоминых ничего не угрожало, но он набросился на моего мужа. Никто не вправе отнимать жизнь у другого человека, в каком бы состоянии он ни был.

Адвокат потерпевших Диль САРСЕНОВ также попросил приобщить к делу гражданский иск к Фоминых о взыскании морального вреда в сумме 30 млн тенге.

- Мы вправе также подать иск о возмещении материального вреда, - уточнил он.

Суд приступил к изучению письменных материалов дела, после которых просмотрит видеозапись драки. Адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО заострил внимание на том, что видео нужно посмотреть в замедленном темпе.

- Его уже несколько раз просматривали, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы еще раз посмотрели на медленной скорости, чтобы стало понятно, кто где стоит, кто кого бьет, кто наносит удары, - пояснил он.

Судья ответила: когда дело дойдет до просмотра видео, так и сделают.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

