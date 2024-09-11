По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток, 12-14 сентября, осадков на территории области не предвидится. В четверг, 12 сентября, ночью и утром на западе и востоке по прогнозу – туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг ночью по области будет 5-10, на юге 13 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. – В последующие две ночи, на пятницу и субботу, ожидаем 3-8°С. В дневное время в ближайшие трое суток термометры покажут 17-22°С, на юге в воздух прогреется до 25°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг ночью 7-9°С, днём 18-20°С. В пятницу и субботу: ночью 6-8°С, днём 20-22°С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается северо-восточный. В четверг скорость его составит 7-12 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке. В пятницу и субботу прогнозируется ветер скоростью 9-14 м/с.

В областном центре все три дня скорость ветра будет 7-12 м/с.