За купальный период сотрудники ДЧС и сотрудники ДП на водоемах Костанайской области спасли 6 человек, в том числе двух детей. По каждому случаю в ведомстве проводится внутреннее разбирательство.

Фото из архива "НГ"



- Анализируя все ситуации, которые привели к несчастным случаям, можно сказать, что частое нарушение – купание в необорудованных местах,- сообщил сегодня, 11 сентября, на брифинге в РСК заместитель начальника ДЧС Костанайской области Жанибек КАРИМБАЕВ. - Игнорируются установленные запрещающие знаки, к тому же люди не соблюдают элементарных правил безопасности. По области имеются 26 официальных мест отдыха на воде. Но в 11 регионах области таких мест нет. Не оборудованы официальными пляжами Аркалык, Амангельдинский, Ауеликольский, Жангильдинский, Наурзумский, Карасуский, Фёдоровский, Камыстинский, Сарыкольский и Мендыкаринский районы.

В этом сезоне зафиксированы 6 несчастных случаев, в которых погибли 8 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Инциденты произошли в районе Беймбета Майлина, Карасуском, Федоровском районах, Аркалыке, Костанае и Рудном. В 2023 году было зарегистрировано 13 фактов гибели людей (снижение на 38,5%).

После весенних паводков, в рамках объявленных ЧС, выделяются средства на приобретение снаряжения и оборудования для спасателей, в том числе катеров.

Фото РСК

- В этом году большую помощь оказывали волонтеры, - отметил Каримбаев. - И мы в такой помощи нуждаемся. Любой гражданин, предоставивший справку о здоровье, может стать спасателем-дружинником. Дружинник проходит бесплатное обучение в оперативно-спасательном отряде, сдает нормативы, по итогам ему выдают справку о том, что он имеет этот статус. В купальном периоде у нас было 45 дружинников, 26 из них прошли обучение. Также мы сейчас прорабатываем возможность набирать спасателей через Центр занятости и платить им зарплату. Но пока это только проект.

Купальный сезон официально закрыт, но работа спасателей продолжается. Идет патрулирование водоемов, агитация населения относительно правил безопасности. Когда начнет ложиться тонкий лед, работа также будет напряженной, поскольку в области много рыбаков и охотников, забывающих об осторожности.