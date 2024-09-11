Воспитанница КГУ «Спортивный клуб инвалидов» мастер спорта международного класса Турсынай КАБЫЛ впервые в истории Костанайской области завоевала лицензию в пара пауэрлифтинге и стала единственной спортсменкой из нашего региона на Паралимпийских играх в Париже. Вечером 10 сентября ее встречали в аэропорту Костаная.

- Мы шли к этому 9 лет и мы достигли эту цель. - поделилась с "НГ" Турсынай. - Перед олимпийскими играми были два этапа Кубка мира. Нам удалось пробиться и мы упорно поработали, чтобы получить лицензию. Конечно, мы мечтали о медали. И в дальнейшем будем больше работать.

Кабыл заняла 6 место в весовой категории 45 кг, показав результат 95 кг. Тройку призеров в этой категории составили Гуо Линлин из Китая, установившая мировой рекорд - 123 кг, Зои Ньюсон из Великобритании - 109 кг и Муратлы Назмие из Турции - 108 кг.

- Париж – город любви, и он прекрасен. - рассказала Турсынай. - Первые впечатления были очень яркие. Я волновалась и переживала. Была будто во сне, потому что не верила своим глазам, что моя мечта, наконец, сбылась.

Заслуженный тренер РК Дмитрий ЦАРЕНКО отметил, что самым сложным было получить лицензию:

- Это было очень сложно сделать в нашим виде спорта. Только 8 сильнейших в мире попали на Паралимпийские игры. Мы до последнего сражались и на последнем старте завоевали ее на Кубке мира. Также основной целью было попасть в шестерку сильнейших. И мы, в принципе, эту задачу выполнили. Проанализировав, я пришел к выводу, что Турсынай Кабыл была самой молодой участницей, самая легкая в своей весовой категории. Поэтому впереди большие перспективы. Это был огромный опыт для нас. Думаю, на следующих Олимпийских играх мы приложим все усилия, чтобы бороться за медали.

Тренер также сообщил, что условия проживания, питания и организация важнейшего события в мире спорта были на высшем уровне.

В аэропорту спортсменку встретили с песнями, букетами цветов и плакатами родные и близкие, а также представители спортивного клуба, управления спорта и молодежного крыла партии «Аманат». Турсынай поблагодарила всех за поздравления и поддержку.

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынова

Фото автора