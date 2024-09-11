Третьекурсники архитектурного отделения Костанайского строительного колледжа по заказу МЧС РК разработали проект пожарного гарнизона. Он должен снизить затраты на строительство и повысить эффективность работы пожарных подразделений.

Над разработкой эскиза трудилась команда студентов / Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области

- Мы разделили задачи по своим навыкам, - рассказал "НГ" студент Руслан МУКАНОВ. - Я занимался конструкцией здания, планировкой и внешним видом, Кирилл Шум – визуальной обработкой проекта, Замира Мазитова – генеральным планом и обустройством территории, а Татьяна Владимировна Ловягина руководила процессом.

Идея проекта с 3D-визуализацией была вдохновлена пожарными частями, которые размещены на ул. Гоголя и пр. Кобланды Батыра в Костанае. Пожарные провели экскурсию по расположению комнат внутри депо, показывая степень их важности и функционал.

Эскиз пожарного депо / Фото предоставлено Русланом МУКАНОВЫМ

Проект сочетает три важных аспекта: время, цена и качество. Депо скомпоновано в более практичную постройку, с отказом от дорогостоящих и трудноперевозимых материалов. Использование металлоконструкций помогает сократить сроки строительства.

Напомним, что в апреле 2024 года и. о. начальника УЧС Костаная Ерден Нуржанулы сообщил: одна из основных проблем в работе пожарных - нехватка депо и техники. В городе три пожарные части, износ техники составляет 45%. Согласно строительным правилам, в Костанае должно быть 8 пожарных частей с общим количеством 118 единиц техники.

По словам Руслана Муканова, стоимость разработанного студентами пожарного депо составляет приблизительно 100 млн тенге, включая затраты на технику и рабочих. Для сравнения, по данным открытых источников, проект возведения пожарного депо в Рудном обошелся бы бюджету в 1,9 млрд тенге.

Муканов отмечает, что его проект - только эскизный набросок. Студенты не занимались тщательным проектированием реальной конструкции.

Руслан Муканов и Данияр Жармагамбетов / Фото пресс-службы ДЧС

- Общение с заказчиками позволило нам взглянуть на свой проект с другой точки зрения - актуальности, технологичности и востребованности на рынке, а еще получить ценные рекомендации по их доработке. Для нас ценно, что наш проект будет служить на благо общества, - отметили Данияр Жармагамбетов и Руслан Муканов.

Студенты за разработку проекта получили грамоту от Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Планировалось, что строительство первого пожарного депо по проекту костанайских студентов начнется в Астане в ближайшее время. Но оно было отложено на неопределенный срок.

- Как думаете, есть ли шанс, что эта идея будет реализована? Или же она может быть отложена в долгий ящик, как это часто бывает с подобными проектами? - спросил корреспондент «НГ»

- Скажу так: этот проект сразу же приняли и согласились на его строительство, так как в нём феноменальная экономия бюджета. - ответил Руслан Муканов. - Но потом министр МЧС сменился и дальше пока никаких продвижений нет. В понедельник, 9 сентября, у нас планировалась встреча с представителями министерства, но она не состоялась. Новую встречу пока не назначили.

Автор - студент 3 курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынова