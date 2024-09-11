В суде Павлодара вынесен приговор по делу о половом сношении с лицом, не достигшим 16 возраста, передает Azattyq Rýhy.

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Уголовное дело по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса РК рассмотрел Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.

«К. вину признал, просил сурово не наказывать. Потерпевшая сторона пояснила, что половое сношение было добровольным и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как во время совершения преступления К. был несовершеннолетним», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Вина подсудимого была доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.

Как пояснили в суде, преступление относится к категории средней тяжести и предусматривает наказание также в виде ограничения свободы.

«С учетом обстоятельств совершения преступления и его несовершеннолетнего возраста в момент совершения преступления, К. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, поскольку согласно статье 81 УК, за преступления средней тяжести несовершеннолетним лишение свободы не назначается», – говорится в сообщении

Также К. лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.