В июле 2024 года Саудовская Аравия и Международный олимпийский комитет (МОК) объявили, что заключили 12-летнее соглашение о проведении Олимпиады по киберспорту. Первые такие соревнования пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году.

В Казахстане уже 7 лет работает ОО "Qazaq Cybersport Federation". 4 сентября 2024 года республиканское объединение заключило меморандум о сотрудничестве с костанайской федерацией. Что это дает?

Президентом ОО "Qostanai CybersportFederation" стал руководитель аппарата акима Костанайской области Мурат САНДЫБАЕВ. Он подчеркивает, что "возникла необходимость" объединить киберспортивное движение под одной эгидой.

Мурат Сандыбаев и Казбек Жангазиев

- Для развития киберспортивного движения мы, по аналогии с республиканской федерацией, зарегистрировали свое общественное объединение, - рассказал Сандыбаев. - Задача нашей федерации - объединить игроков из 20 действующих в нашей области 20 компьютерных клубов. Мы будем развивать инфраструктуру для проведения турниров и соревнований. А также будем работать над повышением профессионализма игроков.

Задача очень амбициозная, мягко говоря. В Костанайской области, по сути, нужно начинать с нуля. 20 компьютерных клубов, о которых говорил Сандыбаев, это не ДЮСШ, а коммерческие проекты, которые зачастую никогда не работали над тренировками своих клиентов. Киберспорт в большинстве случаев - это командный вид спорта, а у нас в регионе только одна команда. Да и та существует на общественных началах. То есть, игроков-любителей у нас много, а реальных профессионалов, которые могли бы в перспективе отправиться на Олимпиаду, нет. Их мало и в рамках всего Казахстана.

На подписание меморандума между костанайской и республиканской федерациями пригласили игроков единственной костанайской команды - Pro Team. Они играют в Counter Strike 2.

- Наша команда из 5 человек существует чуть больше 3-х лет, - рассказал Нияз "tr1kkys" ЖОЛМАГАМБЕТОВ. - В Костанае мы на всех турнирах побеждаем. Мы играли за международные квалификации среди игроков из Центральной Азии. Победы на турнирах приносят доход. Но для меня это далеко не основной заработок. Скорее, я играю, чтобы получить какие-то эмоции от игры. Но при этом я стараюсь тренироваться, отрабатываю разные тактики.

Исполнительный директор РОО "Qazaq Cybersport Federation" Казбек ЖАНГАЗИЕВ отмечает, что федерация сама организует киберспортивные турниры.

- Мы хотим, чтобы любой желающий даже из какого-нибудь маленького города мог участвовать, выигрывать деньги, - говорит Жангазиев. - Я по образованию - спортивный менеджер. В 2020 году обучался этой профессии по программе "Болашак" в Великобритании. И моя цель - помочь местным федерациям и госорганам в организации профессиональных турниров. Мы можем помогать по спортивной составляющей. Я вам открою небольшой секрет: мы хотим стартовать с какого-нибудь турнира, который бы прошел в Костанае. Сделать здесь соревнования среди школьников и студентов, а потом сборные областей соревновались бы между собой.

Жангазиев отмечает, что в федерации рассчитывают на помощь государства.

- Я так понимаю, что есть проблема - так как местные игроки где-то учатся или работают, они не могут полноценно заниматься тренировками, - сказал он. - Всегда все упирается в финансирование. Республиканская федерация не получает денег от государства, мы живем за счет спонсоров. А местная федерация вместе с госорганами сможет выбить финансирование - чтобы у ребят была зарплата, чтобы у них появился профессиональный тренер.

Удачно, что президентом федерации Костаная стал руководитель аппарата акима области. Вероятно, он сможет договориться с коллегами о поддержке нового олимпийского вида спорта.

Фото Георгия ГОВОРОВА