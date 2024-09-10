В первом плане строительства ж/к "Керемет" для мусорных контейнеров было устраивающее жильцов всех домов место - между проезжей частью и домом №358/4. Но застройщик поменял генеральный план комплекса и построил ещё один, пятиэтажный, дом №354/5 и гаражи к нему - место мусорной площадки заняли они. В этой связи застройщик разместил баки по центру комплекса внутри общего для всех домов двора - рядом с детской площадкой и парковкой. All inclusive: оставил ребёнка на площадке, выбросил мусор и прыгнул в машину. Но выбранным для контейнеров местом недовольны жильцы домов №№ 358/2, 358/3 и 358/4. Придёт ли "Керемет" к компромиссу, какие варианты расположения мусорки предлагают разные жильцы и причём тут городской акимат?

Детско-мусорная площадка

- Ребёнок поднял с земли чупа-чупс и засунул в рот. А вдруг это с мусорки? - рассказывает Галия ИМЕНАЛИНА. - Нельзя размещать мусорные контейнеры в центре двора рядом с детской площадкой. Мусор разбрасывается ветром, наши дети среди него играют. Здесь у каждого есть дети. Минимум два ребёнка.

Ещё одна проблема такого размещения мусорной площадки - нет подъездов для мусоровозов, они не смогут подъезжать и разгружать контейнеры. Корреспонденту "НГ" и пешком было трудно пробраться через плотно припаркованные машины жильцов для фотоснимка.

- Проект прошёл государственную экспертизу, вё установлено согласно генеральному плану, - прокомментировал "НГ" генподрядчик проекта Александр ЭПОВ. - В жилом комплексе "Керемет" создано три ОСИ, и ещё одно ОСИ находится на регистрации.

Жильцы обратились с жалобой в отдел жилищных отношений Костаная, где им сказали, что по санитарным нормам мусорка должна быть на расстоянии 25 метров от домов и детских площадок, но если застройка плотная, как в ж/к "Керемет", допускается расстояние в 9 метров. Тем не менее жильцы опасаются, как бы мусор в бродячих баках не забродил сам этой весной во влажных условиях и не стал рассадником крыс и инфекций. В общем, затея застройщика им не понравилась настолько, что они сами прогнали контейнеры из двора в их нынешнее, временное, место - за новенькую пятиэтажку.

Но в этот раз место обитания баков не угодило уже единственному на сегодня жильцу пятиэтажки Арману, который грозится подать в суд на перетащивших контейнеры жильцов. Он жалуется, что теперь мусорка видна ему из окна. Какие решения мусорного вопроса предлагают жильцы?

"Аппендикс"

"Я его аппендикс называю..."

Незапланированную пятиэтажку уже не снесёшь, но что насчёт гаражей?

- Можно один крайний гараж убрать и на его месте контейнеры поставить, - считает Кульбаршин ЕРМАГАМБЕТОВА. - Я его аппендикс называю - отрезал, и всё. И 9 метров от дома будет, и в окне мусорку не будет видно за гаражами.

Разместить мусорную площадку за гаражи, не демонтировав хотя бы один из них, не выйдет - на них территория жилого комплекса заканчивается, и контейнеры, если не освободить им место, выйдут за законные пределы. Но и "отрезать" крайний гараж тоже не получится.

- Гаражи предусмотрены генпланом. У этого гаража уже есть владелец, его нельзя демонтировать, - сказал "НГ" генподрядчик.

Не отходя далеко от гаражей, жильцы предлагают развернуть стоящие рядом с нынешней временной мусорной площадкой бетонные плиты так, чтобы они закрыли баки, как коробка. Но и тут не без нюансов - хозяин частного дома, забор которого стоит очень близко к плитам, уже написал в СЭС заявление касаемо перестановки баков близ его дома. Жильцы же утверждают, что сейчас контейнеры на нужном расстоянии от забора, а коробка из бетонных плит полностью отрежет частный дом от мусорки.

Акиматовская земля

Ещё один вариант - вернуть контейнеры за бетонное ограждение одной из сторон комплекса, где их держали до завершения строительных работ. В отделе жилищных отношений жильцам сказали, что с этим могут быть проблемы, поскольку это уже не территория комплекса, а земля акимата. Некоторые жильцы рассматривают вариант сдачи акиматом этого кусочка в аренду застройщику для размещения на нём мусорной площадки.

- Жильцы вправе попросить у акимата землю в аренду, если акимат на это пойдёт, - прокомментировал "НГ" Александр Эпов. - Застройщику это делать нет надобности, так как в дальнейшем территорию необходимо будет обслуживать, убирать, и она будет числиться за застройщиком.

А что насчёт свободного участка с перпендикулярной стороны?

- Это же центральная улица, здесь люди красят, чтобы было красиво. Туда не разрешат поставить. Туда стоянку не разрешили поставить, не то, что мусорку, - говорит Галия Именалина.

Посреди встречи жильцы заметили, что по ту сторону улицы стоит мусорная площадка жилого комплекса "Австрийский". При этом выходит на центральную улицу, стоит среди покрашенных в угоду "городского облика" наружных стен домов. Но ограждённая жёлтым профлистом.

- Почему и мы не можем поставить контейнеры и оградить? - спросила одна из жительниц.

Именалина объясняет, что площадка "Австрийского" стоит внутри территории комплекса за его забором. А у ж/к "Керемет" за забором на этом месте уже стоит газовая установка, и техника безопасности не позволяет расположить рядом мусорные баки.

- Территория ж/к полностью принадлежит жильцам, - говорит генподрядчик. - Территорию под мусорные баки они могут выбрать сами. Для этого им необходимо провести собрание, создать протокол и принять решение.