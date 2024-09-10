В Казахстане планируют сократить срок обучения в вузах для выпускников колледжей, передает Informburo.kz. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

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"Особое внимание будет уделяться синхронизации образовательных программ вузов и колледжей в соответствии с Национальной рамкой квалификаций. При этом ЕНТ может стать механизмом для присуждения гранта как в вузы, так и в колледжи. Синхронизированные образовательные программы с нарастающими результатами обучения позволят выпускникам колледжей продолжить обучение по ускоренному курсу в два года для получения высшего образования, и выйти на рынок труда с высшим образованием", – сказал глава ведомства на заседании правительства.

По его словам, такой гибкий подход систематизирует карьерный путь молодёжи, создавая альтернативные методы выхода на рынок труда.

Вместе с тем Миннауки разрабатывает модель инженерного образования, предусматривающую четкое разделение результатов обучения выпускников колледжей и вузов.

Сейчас окончившие колледжи студенты продолжают обучение в университетах три-четыре года.



