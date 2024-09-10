Министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову спросили, могут ли казахстанцам сократить рабочий день из-за перевода времени, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как заявила глава Минтруда, действующее трудовое законодательство позволяет устанавливать гибкий рабочий график между работодателем и работником.

"В этом случае вопрос о сокращении рабочего времени не стоит. То есть если это 40-часовая рабочая неделя, 8 часов, он должен отработать 5 дней, но время перенести, выходы на работу и уходы с работы - это по согласованию с работодателем возможно", - заявила Жакупова.

Также журналисты поинтересовались, готовы ли в Министерстве труда и социальной защиты населения пересмотреть рабочий график для своих сотрудников.

"У нас сегодня уже действует гибкий график для лиц, которые, в принципе, загружены, например, есть маленькие дети разного возраста, одного ребенка в садик, другого в школу и так далее, и разрешается продлить рабочий день, скажем, на два часа, или на полтора часа прийти позже, то есть эти вопросы рассматриваются. Или же занять рабочим временем обеденный перерыв и выйти раньше. То есть любой работодатель идет на эти меры для того, чтобы создать комфортные и безопасные условия труда", - добавила министр.

Напомним, 6 сентября депутаты Мажилиса Максат Толыкбай, Ринат Зайытов, Нуртай Сабильянов, Лукбек Тумашинов и Самат Нуртаза записали видеообращение к казахстанцам, где предложили вернуть прежний часовой пояс в стране. В правительстве пообещали рассмотреть их предложение.