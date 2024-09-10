Костанайский городской суд вынес решение по иску Александры СОСОВОЙ к перевозчику ТОО "Туристтранссервис". Женщина выпала из автобуса из-за того, что водитель тронулся с остановки, не закрыв двери. Причем водитель сбежал с места ДТП. В результате пенсионерке был причинен средний вред здоровью.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

Решение по иску суд вынес еще 2 сентября, но известно об этом стало только вчера, после сообщения пресс-службы областного суда. "НГ" ознакомилась с полным решением.

Из документа следует, что первоначально было возбуждено уголовное дело против водителя. Но пока шел суд, подозреваемый скончался, из-за чего дело было прекращено.

Пенсионерка обратилось с иском к перевозчику с требованием взыскать моральный вред в сумме 2 000 000 тенге. Перевозчик частично признал иск и согласился выплатить 500 000 тенге, посчитав недоказанными нравственные страдания пенсионерки.

- В судебном заседании представитель истца Мальков О. иск поддержал, истец 1940 года рождения, травма очень серьезная, до сих пор на реабилитации, испытала физическую боль, стресс, бессонницу. Со слов сына, месяц лежала в больнице, - говорится в решении суда.

Судья Маншук ДЮСУПОВА в мотивировочной части указала, что юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить причиненный вред, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

- Сторона истца просит взыскать 2 000 000 тенге, но не приведено достаточных доказательств равенства суммы иска по моральному вреду с испытанными им страданиями, - указала в решении судья Дюсупова. - Суд считает, что размер возмещения завышен. С учетом всех фактов, нынешнего состояния здоровья истца, того, что ТОО само вред не наносило, суд считает разумным установить сумму возмещения вреда в 700 000 тенге.

При этом Александра Сосова должна выплатить ТОО судебные расходы в размере 50 000 тенге, так как иск удовлетворен частично, а требования "неимущественного характера".

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной коллегии областного суда.