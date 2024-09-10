Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в Telegram. В сообщении указано, что глава государства посетит ряд промышленных и аграрных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.

Пресс-служба акима Костанайской области, отвечая на вопросы журналистов, пояснила: "Сегодня наш регион посещает Глава государства. Всё информационное сопровождение осуществляется пресс-службой Президента и ТРК Президента".

Подробности визита обещают сообщить позже.

Отметим, что визиты Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область уже не в первый раз проходят без участия местных журналистов, что становится весьма печальной традицией.