В пяти регионах Казахстана школы отказались от системы "Күнделік" и перешли на другие платформы, сообщили в Министерстве просвещения в ответе на запрос Informburo.kz.

Фото с сайта Informburo.kz

Это Северо-Казахстанская, Жетысуская, Костанайская, Актюбинская области и Шымкент. По данным ведомства, на сегодняшний день помимо "Күнделік" на рынке существуют три информационные системы управления образованием: "Bilimal", "Bilim.Class" и "Edus.Mektep".

"Каждый местный исполнительный орган вправе самостоятельно выбирать информационную систему для использования во время учебного процесса. Министерство не может предоставлять какие-либо комментарии или оценки относительно недостатков или преимуществ информационной системы", – отметили в Минпросвете.

В 2023 году к использованию электронного журнала BilimClass перешли школы Актюбинской области. Тогда в Минпросвете сообщали, что это связано с реализацией в регионе пилотного проекта для малокомплектных школ.

Также в прошлом году мажилисмен Ерлан Саиров направил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить финансирование системы "Күнделік". Он заявил, что персональные данные детей предоставили зарубежной компании, в результате возникла искусственная монополия, управляемая из-за рубежа. Руководитель проекта ответил, что ИС "Kundelik" проходит ежеквартальные проверки и процедуры на информационную безопасность и является казахстанским продуктом, созданным с использованием опыта международных технологий разработки программного обеспечения.





