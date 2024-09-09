ДТП произошло 8 сентября около 18:00 на ул. Парковая, сообщает Информационный портал "Город". Как рассказали в полиции, водитель автомобиля марки Volkswagen не соблюдал скоростной режим.

- Водитель на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек, - говорится в сообщении полиции. - Дети были госпитализированы в больницу.

По данному факту полиция назначила соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.