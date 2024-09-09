Двух школьниц сбили на пешеходном переходе в Рудном
9 сентября 2024, 20:57 | Происшествия
ДТП произошло 8 сентября около 18:00 на ул. Парковая, сообщает Информационный портал "Город". Как рассказали в полиции, водитель автомобиля марки Volkswagen не соблюдал скоростной режим.
- Водитель на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек, - говорится в сообщении полиции. - Дети были госпитализированы в больницу.
По данному факту полиция назначила соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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