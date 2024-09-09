Немного обсохнем - Погода ближайших двух дней в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
9 сентября 2024, 17:22 | Общество
По прогнозам синоптиков во вторник и среду, 10-11 сентября на территории Костанайской области осадки не ожидаются.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Ночью во вторник, по области термометры покажут 8-13, днём 20-25, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В среду ночью ожидаем 7-12 °С, днем 15-20, на юге 23 °С.
В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 11-13°С, днём 22-24°С. В среду: ночью 10-12°С, днём 20-22°С.
Ветер в ближайшие два дня ожидается северо-восточный скоростью 9-14 м/с по области и 7-12 м/с в Костанае.
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