Президент Токаев вновь заявил, что амнистия капитала возможна только при возврате средств в экономику, и даже пообещал внести откликнувшихся на его призыв бизнесменов в «золотой список благотворителей». Вы поддерживаете такой подход? Да. Лучше вернуть деньги, чем ждать, пока всех воров посадят в тюрьму.

Да. Такой компромисс с бывшими элитами поможет сохранить стабильность в стране.

Нет. Это четкий сигнал коррупционерам, что всегда можно договориться.

Нет. Так вернуть в страну украденные средства не получится.

