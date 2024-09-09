В Казахстане вступили в силу поправки по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности. Они накладывают на госслужащих ряд ограничений, передает Tengrinews.kz.

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В частности, расширен список лиц, которым запрещается участвовать в азартных играх и пари. Делать ставки и играть запретили тем, кто состоит в Едином реестре должников. Также ограничения наложены на лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченных на выполнение государственных функций и приравненных к ним.

Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций не смогут участвовать в азартных играх и пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение.

Напомним, 8 июля текущего года Глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации".