В Казахстане обсуждают вопрос введения обязательного страхования объектов массового скопления людей. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев, в Казахстане ведется активная работа по внедрению обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

"На сегодняшний день по инициативе МЧС в рамках законопроекта по вопросам гражданской защиты предусматривается внедрение такого вида страхования. Пока вопрос по объектам с массовым пребыванием людей и высотным зданиям. Сегодня этот проект закона находится на рассмотрении, после утверждения, после внедрения этого инструмента МЧС уже будет рассматриваться планомерный переход ко всем объектам, в том числе на жилье", - рассказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в МЧС.

Он добавил, что до 2028 года планируется полностью охватить население пожарным страхованием. Сейчас в первую очередь речь идет об объектах с массовым пребыванием людей.

"Как только закон вступит в силу, соответственно, планомерно к остальным объектам будет переход. В Мажилисе на рассмотрении - по вопросам органов гражданской защиты. Так называется проект закона", - добавил зампред комитета.