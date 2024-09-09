В областном центре немало многоэтажек, в которых не созданы ни ОСИ, ни ПТ и которые не обслуживаются ПКСК. И том, как их подготовить к новому отопительному сезону, говорили сегодня, 9 сентября, на аппаратном совещании в акимате города.

Руководитель отдела ЖКХ Азамат БЕГАЛИН напомнил, что определенные меры для нормального прохождения отопительного сезона должны принять и сами потребители услуг теплокомпании, в частности, привести в порядок, промыть внутренние сети в домах и организациях.

- При 86-процентной готовности объектов образования (87 из 101)и 69-процентной объектов здравоохранения (22 из 32) необходимо активизировать работу по подготовке жилого фонда, - отметил он. - Необходимо проработать механизм проведения промывки внутренних систем теплоснабжения в домах, не охваченных обслуживанием ОСИ и ПТ.

В прошлом году промывку в 45 таких домах помог провести акимат. Директор ГКП КТЭК Азамат АУЖАНОВ сообщил, что, по их данным, на сегодня подобных многоэтажек в городе 240.

- С одной стороны промывка - это, конечно, обязанность жильцов, с другой стороны бывают ситуации, когда люди сами никак не могут ее провести. Например, город в старых двухэтажках помогал организовать промывку. Но опять же завтра все захотят, чтобы мы им это сделали, не будут сами нанимать никого для проведения промывки, - комментировал ситуацию аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - отделу жилищных отношений надо вместе с КТЭК продумать, как действовать. И потом довести информацию через СМИ. Теплокомпания тоже заинтересована, чтобы внутридомовые сети были чистыми.